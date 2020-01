Miras: Las críticas al pin parental son humo para tapar el nombramiento de Delgado

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha considerado este domingo que las críticas del gobierno central al "pin parental" son una "cortina de humo" para quitar relevancia al nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado.

Lo ha dicho en un acto del PP en Murcia en el que han participado el presidente y el secretario general del partido a nivel nacional, Pablo Casado y Teodoro García Egea, respectivamente, además de varios alcaldes populares de capitales españolas.

Miras ha lamentado que la Región de Murcia haya sido esta semana "la protagonista del Consejo de Ministros", no porque se haya reformado el sistema de financiación autonómica o porque se hayan fijado plazos para la llegada del AVE o porque haya cambiado la postura respecto al trasvase del Tajo al Segura, sino para utilizar la comunidad autónoma "como excusa" y "cortina de humo".

El presidente ha recordado que los centros escolares de Murcia están obligados desde septiembre a través de una orden de la Consejería de Educación a recabar el consentimiento de las familias para actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro, pero la polémica ha resurgido esta semana al ser incluida la medida en el acuerdo de presupuestos firmado por Gobierno regional (PP y Ciudadanos) con Vox.

"Esa es la clave, no querían que la Región de Murcia tuviese presupuestos. No querían un acuerdo entre aquellos que creen en la libertad, pero no lo han conseguido, han fracasado", ha subrayado, y ha insistido en que el problema para el Gobierno central no son estas autorizaciones, sino en que no creen en la libertad y "quieren adoctrinar" desde las aulas.

"Si Pedro Sánchez destinara y dedicara esa valentía y la testosterona que está invirtiendo contra los padres y madres de la Región de Murcia contra los que quieren romper España, mucho mejor nos iría a todos", ha destacado.

No obstante, ha dicho, la polémica ha tenido algo positivo: que el presidente nacional ya conoce dónde se encuentra la Región de Murcia, por lo que ha esperado que ahora que lo sabe, dedique en el próximo Consejo de Ministros una sola medida a la recuperación del Mar Menor.