El PP y Cs recuerdan a Carmena que labor de la oposición es tan digna como la de Gobierno

El PP y Ciudadanos han recordado hoy a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que la labor de la oposición es "tan digna" como la de gobierno, mientras que el PSOE no ha querido prejuzgar qué hará la regidora después de las elecciones y Podemos ha apostado por su continuidad en el Ejecutivo municipal.

De esta forma se han pronunciado en declaraciones a los periodistas los portavoces de los grupos de la Asamblea de Madrid antes del comienzo del Pleno en el que se debatirán las enmiendas a la totalidad, presentadas por el PSOE y Podemos, a los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019.

La alcaldesa Manuela Carmena no contempla quedarse en la oposición si pierde las elecciones municipales de 2019, en las que repetirá candidatura.

"No, eso lo digo rotundamente: no, yo con mi situación, con mi edad y con mi experiencia, ofrezco continuar el Gobierno entre otras cosas porque hay muchos proyectos que no se han podido acabar", ha asegurado el miércoles por la noche en una entrevista en Telemadrid.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha censurado "la falta de responsabilidad" de la alcaldesa de Madrid, al tiempo que ha considerado que hay que tener un compromiso con los madrileños tanto si se gana como si se pierde en los comicios.

"El que gana tiene la labor de gobierno y el que pierde tiene la labor de la oposición, que es tan digna como la de gobierno", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Ignacio Aguado, ha recalcado que "desde la oposición también se puede hacer un gran trabajo y servir a los madrileños", como la formación naranja lo está demostrando en la Asamblea.

Aguado ha expresado su respeto por la decisión de Carmena, pero la ha invitado a que si pierde las elecciones en mayo, se quede en la oposición e intente servir a los madrileños, igual que lo está intentando sin éxito desde el Gobierno.

El portavoz socialista en el Parlamento regional, Ángel Gabilondo, ha estimado que hay que concurrir a las elecciones "con toda la determinación y voluntad para obtener la confianza de los ciudadanos y esperar a su veredicto o decisión para adoptar posiciones personales".

Gabilondo se ha mostrado convencido de que la alcaldesa irá a los comicios "con una actitud de entrega total, que no debe prejuzgar qué ha de hacer uno después".

La portavoz de Podemos en la Asamblea, Clara Serra, ha destacado que lo importante no es lo que pudiera hacer Manuela Carmena desde la oposición, sino que lo importante es que revalide y continúe gobernando en el Ayuntamiento de Madrid para seguir llevando a cabo iniciativas y proyectos "necesarios".

Los presupuestos "sociales y feministas" del Consistorio madrileño para 2019 representan una "apuesta de futuro", mientras que las cuentas de la Comunidad de Madrid para el próximo año reflejan "lo peor del pasado", ha dicho Serra.