El PP pide a Sánchez que le aclare a Torra que es un presidente inhabilitado

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cuando se reúna con el de la Generalitat, Quim Torra, le muestre la sentencia que le inhabilita por "desobediencia a las leyes españolas" y se "entere de que no puede seguir siendo presidente".

Para García Egea, esta reunión con Torra es el "pago del precio de su investidura a unos socios que le hicieron presidente", cumpliendo con "los compromisos con Torra y Bildu y obviando los que adquirió con los españoles en campaña electoral", ha asegurado a la entrada a un desayuno informativo del director del ABC, Beito Rubido.

"Me gustaría que Sánchez cuando se reúna con Torra se llevase la sentencia; me gustaría que en lugar de firmar un cheque en blanco para que siga insultando a la justicia y reconocerle como legitimo presidente de la Generalitat, le hiciera saber que los tribunales españoles le han sentenciado como alguien que no debe seguir ni un minuto más al frente de la Generalitat", ha señalado.

García Egea ha opinado que Sánchez no se reuniría con ningún presidente de una comunidad autónoma que hubiera sido condenado si no fuera Torra y si lo hace es porque "le necesita para estar sentado en el sillón".

"Y en este punto, la fiscal general del Estado y diputada número cinco del PSOE, Dolores Delgado, es una pieza fundamental para que Sánchez cumpla sus compromisos y para que la Fiscalía sirva a Torra, Junqueras y no a España", ha añadido.

El secretario general del PP ha insistido en que la polémica del pin parental es una cortina de humo para tapar el nombramiento de Dolores Delgado y ha defendido que cada comunidad autónoma utilice los mecanismos que establezca para garantizar la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos.

"Creo que al PSOE no le molesta el mecanismo utilizado sino lo que le molesta en materia educativa es que los padres sean libres para elegir la educación de sus hijos, no parece mucho que Celaá se preocupe por esto, puesto que parece que tampoco tiene muchos problemas a la hora de elegir el centro que quiere llevar a sus hijos", ha apuntado.