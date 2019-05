El PSIB-PSOE se convierte por primera vez en el partido más votado en Baleares y gobernará si renueva el 'Pacte de progrés'

El PSIB-PSOE ha hecho historia en Baleares este domingo por partida doble. Por un lado, con un 27% de los votos, ha pasado a ser la primera fuerza de la comunidad y ha desbancado al PP, el partido más votado en todas las elecciones autonómicas desde el inicio de la democracia. Por el otro, si renueva su pacto con Unidas Podemos y Més, logrará mantenerse al frente del Govern balear en una segunda legislatura, algo que los socialistas nunca habían logrado.

Con el 99% escrutado, la actual presidenta del Govern, Francina Armengol, que en 2015 se convirtió en la primera mujer al mando del Ejecutivo balear, será probablemente reelegida por las formaciones de izquierda.

Los 19 diputados del PSOE-PSIB superan, con sus actuales socios del 'pacte de progrés', los 30 escaños necesarios para la mayoría absoluta. Unidas Podemos, con 6 diputados, ha perdido 4 asientos parlamentarios. Més per Mallorca también ha empeorado sus resultados de 2015 y cae de 6 a 4 escaños. Més per Menorca ha perdido un escaño y se queda con 2 ediles. Mientras, Gent per Formentera mantiene su asiento. A pesar de la caída de estas formaciones, sus resultados no han perjudicado a la suma de izquierdas.

Tanto Unidas Podemos como Més per Mallorca habían apostado por nuevos candidatos. Podemos, con el exdiputado nacional y juez en excendencia de la Audiencia Provincial de Palma, Juan Pedro Yllanes; Més, con Miquel Ensenyat, elegido presidente del Consell de Mallorca en 2015.

El peor resultado de la historia del PP

El PP obtiene el peor resultado de su historia y vuelve a caer respecto a las elecciones pasadas, cuando ya había perdido 15 escaños. Esta vez, pasa de los 20 diputados a los 16 y se queda con un 22% de los votos. La nueva candidatura del empresario y exconseller de Agricultura, Biel Company, no ha logrado parar la pérdida de votos del partido.

Ciudadanos, por su parte, mejora sustancialmente su resultado de 2015. Si bien no ha logrado los números que las encuestas vaticinaban, ha duplicado el número de votos y pasa de 2 a 5 escaños. Su cabeza de lista, Marc Pérez-Ribas, sorprendió a principios de año al ganar en primarias a Xavier Pericay.

Como una de las principales novedades tras los resultados de este domingo, Vox, en coalición con Actúa Baleares, logra 3 asientos parlamentarios. Se trata de la primera vez que la formación de extrema derecha tendrá representación en Baleares. Al mando se encuentra Jorge Campos, que lideró durante casi veinte años la plataforma anticatalianista Círculo Balear, luego convertida en Actúa Baleares.

El partido regionalista El Pi, liderado por Jaume Font, conserva los tres escaños y el 7% de los apoyos que obtuvo en 2015, cuando se presentó por primera vez.

Ni la nueva iniciativa de Gaspar Llamazares, Actúa –que ya se quedó sin escaños en las elecciones generales del 28 de abril– ni el partido de la expresidenta del Parlamento Balear por Podemos Xelo Huertas, Moviment 4 Illes, han logrado representación parlamentaria. Ambas formaciones han logrado menos de 1.000 votos en la región, lo que supone menos del 0,20% de los apoyos.

La izquierda mantiene el Ajuntament de Palma

El tripartito PSIB-PSOE, Més y Unidas Podemos también renovará en el Ajuntament de Palma. Los socialistas se convierten en el partido más votado, con un 27% de los apoyos y 9 concejales. Unidas Podemos y Més per Palma pierden 2 regidores, respectivamente, y quedan con 3 ediles, cada una. La suma de las tres formaciones de izquierda alcanza los 15 concejales necesarios para renovar el actual pacto de gobierno.

La fractura de la derecha le pasa factura al PP que, con 6 escaños y un 19% de los votos, pierde cuatro ediles. Los mismos con los que entra, por primera vez en Cort, Vox. La formación de extrema derecha irrumpe con fuerza en la capital mallorquina y se sitúa, con el 13% de los apoyos, como el tercer partido más votado.

Ciudadanos es el único partido que ni pierde ni gana concejales y mantiene los 4 que logró en los anteriores comicios de 2015. Si bien pasa de quinta a cuarta posición y adelanta a Podemos y Més per Palma.