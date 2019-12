El PSOE llama al PP y Cs a no desentenderse de la gobernabilidad del país

El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha asegurado este jueves la voluntad del PSOE de que haya un gobierno cuanto antes y ha llamado al PP y Ciudadanos a no desentenderse de la gobernabilidad del país.

"Tenemos prisa", ha afirmado Simancas en RNE, donde ha explicado que la intención del líder socialista y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, al iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los presidentes autonómicos es "involucrar" a todos los actores políticos para que haya ya Gobierno.

Ha señalado que aún no tienen la certeza de que ERC vaya a facilitar la investidura de Sánchez y ha pedido al PP y Cs que si no quieren apoyar a Sánchez, "al menos, se echen a un lado" por "interés del país, no del PSOE".

"Nuestra expectativa es positiva, pero no depende solo de nosotros. Está en manos de otros grupos parlamentarios. De ERC, desde luego, pero no quiero dejar de poner el foco, una vez más, sobre quienes tienen suficientes escaños para sacar adelante esta situación, como son PP y Cs", ha incidido.

El diputado socialista ha descartado el apoyo de Vox, con quien por primera vez el PSOE está dispuesto a hablar porque ha tenido un apoyo "importante" en las elecciones e "institucionalmente, hay cosas que hablar con ellos".

Pero ha subrayado que no tienen ninguna voluntad de sumar a la gobernablidad a una fuerza política que es "ultraderechista, machista, xenófoba, homófoba y antieuropea" y ha insistido en que trabajarán para que Vox tenga "el menos peso institucional posible".

Preguntado por las críticas de los presidentes autonómicos socialistas Emiliano García Page y Javier Lambán a la negociación con ERC, ha incidido que Sánchez está siguiendo sus mismos pasos para intentar formar gobierno con el parlamento fragmentado que han dado los ciudadanos.

"Es exactamente lo que hizo en su momento García Page, que fue abriendo camino en el gobierno de coalición con Unidas Podemos. Nos fijamos en él y en su trayectoria", ha señalado, al igual que ha hecho Lambán "con un gobierno difícil en función del parlamento autonómico que le dieron los aragoneses".