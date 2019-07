Los diputados del PSOE que se abstuvieron en la investidura de Rajoy piden "reciprocidad" al PP

Los parlamentarios socialistas que se abstuvieron en octubre de 2016 para que Mariano Rajoy fuera investido presidente y evitar la tercera convocatoria de unas generales en un año envían una carta a los actuales diputados del PP para que faciliten la investidura de Pedro Sánchez. Se trata de 66 socialistas en total que secundan el escrito bajo el título 'Un camino difícil y honorable" en el que reclaman a los conservadores "reciprocidad".

"No nos abstuvimos para que gobernara Rajoy, sino para que España tuviera un gobierno", dicen los parlamentarios socialistas que se abstuvieron. En el texto recalcan que lo "sensato" sería modificar la Constitución para evitar que haya bloqueos -con fórmulas como en Euskadi o Asturias, donde hay mecanismos para que no se pueda votar en contra de una mayoría-, pero aseguran que, dado que no ha sido posible hacer en estos tres años ni lo es ahora, tengan el mismo gesto que ellos tuvieron en 2016, pese a la crisis interna que supuso.

"Atrapados entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, cada uno de los diputados socialistas de la XII legislatura, cada uno de sus militantes, cada una de sus agrupaciones locales, es decir, todo el PSOE, sufrimos el mayor desgarro que hemos vivido desde que recuperamos la democracia en España", dicen los firmantes, entre ellos miembros de la actual dirección, como José Luis Ábalos o Adriana Lastra, pero también quienes estuvieron en el otro "bando" en la batalla de las primarias, como Eduardo Madina o Ignacio Urquizu. La mayoría de ellos están hoy fuera del Congreso.

"Uno de nuestros temores, tan legítimo como lógico, era que nuestros competidores usaran nuestra abstención para presentarla como una forma de connivencia con vuestro partido", señalan en el texto: "No se trataba de una cesión política, sino de la solución de un problema de diseño del sistema, y nadie pudiera usarla para sacar provecho de la generosidad y la responsabilidad de quienes nos abstuviéramos".

El escrito no lo firma el propio Sánchez, que ahora reclama la abstención a los de Pablo Casado y Albert Rivera, porque abandonó su escaño precisamente para no tener que hacerlo en la investidura, tal y como decidió el Comité Federal del PSOE. Tampoco los 15 parlamentarios que votaron 'no' en esa investidura, entre ellos los diputados del PSC, Margarita Robles u Odón Elorza.

"No os pedimos que asumáis nuestros valores o apoyéis nuestras políticas. Os pedimos que no bloqueéis la formación de gobierno. No os pedimos la abstención a favor de un gobierno socialista", afirman antes de apelar a la recuperación de "parte de la cultura política que hizo posible la Transición y que inspiró nuestra Constitución".