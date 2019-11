PSOE no avalará un referéndum de autodeterminación y cree que está en manos de Cs que no se dependa de ERC y Bildu

El secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que "lo que está claro es que no va a haber un referéndum de autodeterminación en España avalado" por los socialistas, y cree que está en manos de Ciudadanos que no se dependa de ERC y EH Bildu.

Cerdán se ha referido, de esta manera, a las condiciones que han puesto ERC y EH Bildu para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo. Ambas fuerzas soberanistas han apelado, para ello, al derecho a decidir, algo que los socialistas no están dispuestos a aceptar.

"Eso que quede claro. A partir de ahí, quien quiera sentarse a hablar y negociar, encantado de tratar de sacar este Gobierno adelante", ha apuntado el dirigente del PSOE, para apuntado que su premisa es "Ley y diálogo". "Quien se quiera salir de la Ley, ellos sabrán qué es lo que quieren", ha avisado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el secretario de Coordinación Territorial del PSOE ha recordado que "no hay alternativa de Gobierno al PSOE" y la realidad institucional "es la que hay". "Yo pido al resto de fuerzas políticas que pongamos en marcha la legislatura y, a partir de ahí, trabajar por sacar los problemas de los ciudadanos adelante", ha indicado.

CIUDADANOS

Tras señalar que "se puede no depender de los independentistas", ha apuntado que habrá que ver lo que hace Ciudadanos, que tiene diez diputados. "Ahora están en el proceso de renovación que tienen que hacer, en el duelo que están pasando (por la dimisión de su líder, Albert Rivera), pero veremos a ver cuál es su reacción", ha aseverado.

En este sentido, ha apuntado que él no habla de que se sume a un Gobierno, sino de que "facilite una investidura". Además, ha subrayado que el deseo del PSOE es que no haya una nueva repetición de comicios. "Si nos lleva el resto de fuerzas a unas nuevas elecciones, es para hacérnoslo mirar", ha señalado.

A su juicio, el resultado del 10N está marcado y hay que sentarse "a arreglar esto". "Hemos visto que muchos votantes del PSOE se fueron a la abstención y no hemos sabido movilizarlos. Ha vencido ese hastío ciudadano hacia la situación política actual", ha manifestado.

SIN GRAN COALICIÓN

Santos Cerdán ha asegurado que, tal como Pedro Sánchez dijo en campaña, nunca ha sido una opción, por su parte, de un pacto PSOE-PP. Tras señalar que "la situación era compleja antes" después del 28A y lo sigue siendo ahora, incluso cuando se ha firmado un preacuerdo con Unidas Podemos.

"No es lo mismo tener mayoría que no tenerla, pero no nos queda otra que entendernos y hay que poner por encima de cualquier actitud personal, la gobernabilidad y los problemas de los ciudadanos", ha subrayado.

Para el dirigente socialista, "la grandeza de la democracia esté en que entre diferentes fuerzas políticas y proyectos sean capaces de entenderse y llevar a cabo un acuerdo de Gobierno". "Estamos ante el resto de desbloquear la situación política de España y el PSOE va a hacer todo el esfuerzo posible para desbloquear esta situación", ha añadido.

Por ello, ha apelado también a la discreción para no estar "permanentemente anunciando lo que se va a hacer o dejar a hacer", con el fin de que fructifique.