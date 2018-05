Pedro Sánchez abre la puerta a un 155 indefinido y anuncia acciones contra el "racista" Torra

El PSOE está decidido a hacer de su lucha contra el "racismo" y el "supremacismo" del president de la Generalitat catalana, Quim Torra, su bandera contra el independentismo en Catalunya. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que ante esas actitudes de "dominación y desigualdad", su partido actuará planteando que se agraven las sanciones a los cargos públicos que en sus acciones de gobierno discriminen a sus ciudadanos. El PSOE añadirá así una enmienda a la Ley de Igualdad de Trato que se encuentra en el Congreso de los Diputados para sancionar esas posibles "acciones", que no declaraciones.

Pero además, el líder del PSOE ha abierto la puerta a que la aplicación del 155 sea indefinida. Sánchez ve "posible" esa opción. "Todos los escenarios están encima de la mesa", ha asegurado. H a defendido además la vigencia del 155 porque "el Estado de derecho no puede permitir un vacío institucional". "Quien prolonga el 155 es el señor Torra", ha remarcado, antes de señalar que "la propia ley catalana exige el nombramiento de todos los consellers de ese Govern y eso ahora mismo eso no se da". "La responsabilidad del estado social y democrático de derecho es garantizar la gobernabilidad de Catalunya. Necesita un presidente que gobierne, no un racista", ha señalado.

"La elección del señor Torra ha destapado las vergüenzas racistas del secesionismo", ha considerado Sánchez, que ha comparado al president catalán con la "ola creciente de racismo, xenofobia y supremacismo" que se ha dado en distintos países europeos. "Lo que está sucediendo en España no es ajeno a lo que está ocurriendo en otros países europeos. En España no había surgido una extrema derecha o una corriente xenófoba que pudiera tener una representación institucional importante. Eso ya lo tenemos", ha asegurado.

Sánchez ha comparado a Torra con la ultraderecha. "Torra no es más que un racista al frente de la Generalitat. No es ni más ni menos racista que Le Pen. Tanto racista es Vox como los escritos del señor Torra", ha zanjado. Pero ante eso, ha considerado que los independentistas no van a "quebrar" a los constitucionalistas. "La Constiución española que tanto esfuerzo supuso para españoles, la consolidación de la democracia, el reconocimiento de una España plural y diversa y la ciudadanía plena, no van a ser quebradas por la deriva del supremacismo que representa el señor Torra".

Por ello ha abogado por hacer pedagogía: "explicar a la ciudadanía española que el desafío al que nos estamos enfrentando no es ajeno y que va a durar tiempo". Y Sánchez ha defendido "reclamar, ejercer y practicar la unidad de las fuerzas políticas" que defienden la Constitución. Especialmente, el secretario general de los socialistas ha hecho un llamamiento a la "unidad" Ciudadanos y a Unidos Podemos que, a su juicio, deben demostrar su "condición de partidos de Estado".

Respecto al partido de Rivera ha dicho que padece "la vieja enfermedad de la derecha" y de la "aznaridad" que consiste en "enfrentar a España contra sí misma". "Buscan la confrontación para arañar votos", lo que conduce a la "desafección". Sobre la coalición que dirige Pablo Iglesias, le ha pedido que "deje atrás sus prejuicios" porque "la España de la Constitución del 78 es la que defendieron personalidades como Santiago Carrillo". "Podremos discrepar", ha insistido, pero "lo que nos une es la convivencia entre ciudadanos y ciudadanos. Y eso es lo que está en riesgo por el supremacismo del señor Torra".

Además de la iniciativa de agravar las sanciones administrativas a los dirigentes públicos que discriminen, que tendrán que ver, por ejemplo, con "conductas discriminatorias" como negar la sanidad a los inmigrantes, Sánchez ha vuelto a insistir en la necesidad de regular las tomas de posesión para garantizar el acatamiento de la Constitución y de modificar el código penal para tipificar el delito de rebelión. "Cuando hay un responsable político que pone en cuestión la defensa de la igualdad entre todos los ciudadanos el PSOE no puede estar quieto", ha concluido. También a raíz de los artículos de Torra, el PSOE ha aprobado en su Ejecutiva de este lunes una declaración política "a favor de la dignidad, contra la xenofobia y el supremacismo".