Pablo Casado reclama el apoyo de Ciudadanos y Vox: "Los votantes han vuelto a su casa, la casa común del centroderecha"

El PSOE de Felipe González teorizó hace más de tres décadas "la casa común de la izquierda", para absorber el voto del PCE y de IU. Ahora es Pablo Casado quien, antes de una reunión con los líderes populares europeos, habla de "casa común del centroderecha" para reivindicar su "liderazgo en ese espacio". Es decir, para pactar con Ciudadanos y Vox el cambio de gobiernos progresistas en comunidades y ayuntamientos en España tras el resultado del 26M, como por ejemplo la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

"El PP es el único que ha crecido este mes", ha dicho Casado en Bruselas, comparando los datos de PP, Ciudadanos y Vox entre el 28A y el 26M: "Tenemos 700.000 votos más, el votante se ha dado cuenta que la fragmentación beneficia al PSOE. Vamos a reconstruir piedra a piedra el partido, vamos a refundar el espacio del centroderecha porque somos quienes tenemos que liderar ese espacio: hemos quedado por encima de Ciudadanos y Vox. Y los ciudadanos han decidido volver a su casa, la casa común del centroderecha. Son otros quienes nos intentan imitar, y sólo ha beneficiado a la izquierda y nacionalistas". Y ha añadido, lanzando un mensaje al legado de Mariano Rajoy: "La dirección nacional apoya a los candidatos municipales y autonómicos, llevamos perdiendo apoyos desde hace 8 años".

Casado se ha reivindicado como "clara alternativa al Gobierno de Sánchez", pese a que el PP tiene 66 escaños en el Congreso de los Diputados y el PSOE 122: "Somos los únicos que podemos liderar un futuro Gobierno. Vamos a dejar hablar de los partidos y vamos a hablar de los españoles, que quieren que estemos unidos para mejorar la economía, garantizar la unidad territorial y la dignidad de España fuera de nuestro país. Que es lo que estoy haciendo hoy, en un momento delicado con un prófugo que se ha presentado a las elecciones y quiere representar a nuestro país, al que quiere destrozar".

Casado ha reconocido que las negociaciones para los futuros gobiernos locales y regionales empezarán con Ciudadanos, al que ha calificado de "socio prioritario". ¿Puede incomodar en Europa sus pactos con Vox? "En absoluto", ha respondido, para luego argumentarlo hablando del mapa político de la Eurocámara: "El futuro de la UE pasa por el PPE, hay que ver si Sánchez o Rivera están más cerca de Macron, pero el PPE debe liderar Comisión, Parlamento y Consejo".

El presidente del PP también ha aprovechado para hablar de Catalunya: "Estamos contra los intentos de Puigdemont de deslegitimar la democracia española en las instituciones comunitarias. Y pido al PSOE y a Pedro Sánchez que aprovechen el Consejo Europeo para decir que España no va a tolerar que Carles Puigdemont sea europarlamentario. Si viene a España, tendrá que ser detenido". No obstante, el Consejo Europeo está convocado para hablar de la renovación de cargos de la UE, no de la reforma de la euroorden. "Solicitamos la inmediata modificación de la euroorden", ha insistido Casado, "para incluir la rebelión y la sedición".