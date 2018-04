El PSOE llama a la movilización política y social contra Cristina Cifuentes

El PSOE ha defendido este sábado la moción de censura que presentará en contra de Cristina Cifuentes por las irregularidades en su máster y lo ha presentado como "una llamada a la acción" y a la "movilización" de la ciudadanía madrileña. Así lo ha defendido el autor de la moción, el portavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, en un acto en el que ha estado arropado por el secretario general federal, Pedro Sánchez, y en el que ha puesto en pie en varias ocasiones a un auditorio entregado.

Gabilondo ha defendido que "la moción de censura en sí misma acto político, social y de compromiso". "Es una llamada a la movilización y llamamos a todos los ciudadanos de bien de Madrid a que se movilicen, por su bien", ha dicho. "No es un acto burocrático es un gesto político", ha insistido, antes de llamar "a esta civilización cívica a quienes quieran una sociedad sin abusos" y a ciudadanos de "todos los partidos políticos, también a quienes han votado al PP".

Por su parte, Pedro Sánchez ha cargado contra las reticencias de Ciudadanos a respaldar la moción de censura anunciada por los socialistas madrileños: "Cifuentes no tendrá el máster, pero Albert Rivera se está doctorando en cinismo". Sánchez ha asegurado que "ya va siendo hora" de que Ciudadanos decida si actúa como "regenerador" de la política o de "encubridores de la corrupción". Porque, a su juicio, Cifuentes y Rivera tienen "algo en común: dime de qué presumes y te diré de lo que careces". Así se ha referido al hecho de que el partido naranja defienda la regeneración y la lucha contra la corrupción, pero luego no respalde la moción de censura para hacer presidente a Ángel Gabilondo.

El líder del PSOE ha asegurado que Cristina Cifuentes "representa la cultura del esfuerzo según el PP, que se resume en una frase muy sencilla: pilla, hasta que te pillen". Y ha defendido que la moción de censura presentada por su partido en Madrid se pondrá en marcha en busca de "la igualdad, la justicia y la libertad", principios que a su juicio deben representar a la Comunidad de Madrid.

"Esta moción no va contra ningún partido ni contra ninguna sigla. Va contra una cultura política, una forma de hacer política que representa Cristina Cifuentes. No va de cálculos electorales, no va de encuestas, va de recuperar la dignidad y el buen nombre de las instituciones públicas", ha asegurado. En su opinión no hay "nadie mejor para representar el legado de trabajo, de compromiso y de generosidad de la ciudadanía" de la Comunidad de Madrid que el portavoz socialista en la Asamblea, Pedro Gabilondo.

Sánchez ha realizado estas declaraciones durante el acto Con la ciudadanía, por la dignidad: Moción de Censura que ha tenido lugar en Madrid y en el que también han intervenido la secretaria de Organización del PSOE madrileño, Carmen Barahona, el secretario general regional, José Manuel Franco, y el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

El evento se produce 24 horas después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, confirmara el fraude del máster de Cristina Cifuentes. Y en plena Convención Nacional del PP en la que está participando la presidenta madrileña y donde está recibiendo el respaldo de su partido incluido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.