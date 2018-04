Pedro Sánchez rebaja la sugerencia del PSOE a Carmena a un "reconocimiento" de su "valor, prestigio y coraje"

Pedro Sánchez también ha tratado de apagar el incendio que generó este miércoles en la Comunidad de Madrid el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, por su sugerencia a Manuela Carmena de que sería "una buena candidata" con el PSOE. El secretario general del partido ha insistido en las explicaciones que dio Franco y ha rebajado la oferta a un mero "reconocimiento" de su "valor, prestigio y coraje".

"He de reconocer el prestigio, el valor y el coraje de Carmena, que acabó con 30 años" de gobierno del PP, ha justificado Sánchez en una entrevista en el Programa de Ana Rosa (Telecinco). "En esa conversación informal es donde le hace ese reconocimiento, pero de ahí no pasa", ha explicado el líder socialista sobre la reunión que mantuvieron Franco y Carmena en el despacho de la alcaldesa y en la que el socialista le sugirió que sería una buena candidata de los socialistas, algo que Carmena rechazó de forma inmediata.

"No hubo comunicacion formal ni a ella ni a mí porque no hubo un ofrecimiento", ha continuado Sánchez sobre ese encuentro. Sánchez ha reconocido la cercanía de los socialistas a la actual alcaldesa: "Hay más cosas con las que coincido de las que me separan", ha afirmado Sánchez, que ha sacado pecho de que Carmena "siempre estuvo vinculada al PSOE antes de dar el paso a la política activa".

Sánchez ha intentado quitar hierro a un asunto que ha provocado un incendio en la federación madrileña y que tampoco ha sentado bien en Ferraz, donde ven con preocupación las "ocurrencias" del secretario general del PSOE de Madrid, a quien también tuvieron que desautorizar cuando planteó una candidatura amplia de izquierdas integrada por socialistas, pero también dirigentes de Podemos e IU.

En las filas socialistas cunde el desánimo y ven con preocupación cómo este episodio con Carmena les puede pasar factura en la capital, dado que Franco y ahora también Sánchez reconocen la valía de su rival. "Nos deja sin proyecto", advertía este miércoles un miembro de la Ejecutiva regional del PSOE.

El secretario general del PSOE ha insistido en que presentarán en Madrid una "candidatura muy potente con visos de ganar" sobre la que no ha desvelado nada más. Uno de los nombres que suena con fuerza es el de la exministra Beatriz Corredor, que, sin embargo, no causa furor en los socialistas madrileños.

Sánchez ha evitado entrar en la guerra interna que se ha desatado en Podemos a causa de las primarias de la formación en Madrid, pero ha advertido del riesgo que las disputas internas en la izquierda puede tener un coste electoral. "E spero que se aclaren –ha aseverado–. En Madrid tenemos una oportunidad de dar un vuelco a más de 20 años de gobierno del PP.