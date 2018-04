Manuela Carmena rechazó una sugerencia para liderar una candidatura con el PSOE al Ayuntamiento de Madrid

El líder del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, admite que mantuvo una "conversación informal" con Manuela Carmena en la que se planteó la "posibilidad" de que fuera la candidata socialista en 2019, pero que la actual alcaldesa ni siquiera lo vio "factible". "Se comentó como posibilidad pero sin un ofrecimiento concreto", ha expresado Franco en declaraciones a la Cadena SER después de que El País revelara que existió esa oferta en una reunión celebrada en diciembre.

Franco ha reiterado que no hubo un ofrecimiento más allá de la informalidad de esa conversación que ha dicho se produjo incluso "en tono de broma". "No se le ha ofrecido encabezar la lista. Ha habido una charla informal en la que, a título informal, se ha comentado que sería una buena candidata nuestra, pero nada más. No ha habido ofrecimiento formal, en absoluto", ha insistido en Onda Cero.

Franco ha asegurado que la propia Carmena "no vio factible" la posibilidad de integrarse en una lista de esas características. El líder de los socialistas madrileños ha ofrecido horas más tarde una rueda de prensa en la que ha explicado los términos en los que se produjo la conversación en el despacho de la alcaldesa en el Palacio de Cibeles: "En un desayuno donde hablamos de muchas cosas, en un momento determinado llevado porque tengo una admiración personal y por cortesía, le digo que sería una buena candidata. Ella responde con una sonrisa y ese es el ofrecimiento".

Para Franco, de esa conversación no se puede deducir ni que hubiera una propuesta formal ni una "respuesta afirmativa ni negativa". Además, el líder del PSOE de Madrid ha asegurado que la candidatura al Ayuntamiento se decidirá por primarias y que el PSOE llevará su propia lista, es decir, que no se integrará en otro tipo de plataforma más amplia de izquierdas.

El líder de los socialistas madrileños se mostró favorable a presentar en Madrid una candidatura abierta en la que se pudieran incorporar independientes así como dirigentes de otras formaciones, como Podemos o IU. La propuesta cayó como un jarro de agua fría en el PSOE e incluso Pedro Sánchez la desautorizó de inmediato.

En el entorno de la alcaldesa explican que "no se le ofreció ser la candidata del PSOE, sino de candidatura de izquierdas". Esas fuentes aseguran que no se trata de algo nuevo sino del pasado y que ni siquiera se avanzó más por el rechazo fulminante de Sánchez a esa opción.

"Cualquiera que conozca a Manuela sabe que nunca encabezaría una lista con el PSOE ni con ningún partido porque abomina la estructura de partido", señalan esas fuentes.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Marta Higueras, ha ofrecido unas declaraciones a los medios en nombre de la alcaldesa que viaja en estos momentos a Costa Rica. Higueras ha asegurado que "no hubo un ofrecimiento formal" y que por tanto Carmena ni aceptó ni rechazó. La mano derecha de Carmena en el Gobierno municipal ha asegurado que la regidora no encabezará "ninguna lista diferente" a la que les ha llevado a la alcaldía.

En el PSOE madrileño admiten que si Carmena es su contrincante tienen poco que hacer en el Ayuntamiento de Madrid, como sucedió en 2015, cuando la candidatura de Antonio Miguel Carmona se hundió.

En Ferraz aseguran que es la "primera noticia" que tienen sobre la conversación de Franco y Carmena y se remiten a las explicaciones que ha dado el líder regional.

Sánchez está buscando una candidata para el Ayuntamiento de Madrid y, por ahora, la que se perfila es la exministra Beatriz Corredor, aunque no hay nada cerrado. El líder socialista dijo en una entrevista en eldiario.es que sería una buena candidata y que el PSOE presentaría un tándem ganador junto a Gabilondo. Sin embargo, en la dirección socialista creen que deberían impulsar a alguien de la cantera para impulsarle para las siguientes elecciones porque frente a Carmena admiten que lo tienen complicado.