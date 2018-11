Pesquero español "Nuestra Señora de Loreto" se queja de que nadie se ha puesto aún en contacto con ellos

La tripulación del pequeño pesquero "Nuestra Señora de Loreto" se quejó hoy de que ninguna autoridad española se haya puesto en contacto aún con ellos y que esa falta de información sobre su destino es lo que más afecta a los pescadores y los 12 migrantes que rescató el viernes.

En conversación telefónica vía satélite con Efe, Vicente Centere, segundo de abordo, advirtió de que solo quedan combustible y víveres "para seis días, incluida la jornada de navegación" en caso de que se les conceda un puerto cercano.

"Aquí no ha llamado nadie. Solo ustedes, los periodistas. No sabemos nada, es la peor situación. Muchos empiezan a creer que España les ha abandonado", afirmó en alusión a los migrantes.

"Nosotros haremos lo que nuestro presidente Pedro Sánchez nos diga, lo que quiera España. Podemos estar aquí hasta que nos digan", agregó el pescador, aunque confesó que su capacidad de resistencia en el mar se limita a "seis días".

El "Nuestra Señora de Loreto" se halla en medio del Mediterráneo, a unas 100 millas al norte de la costa de Libia y a unas 120 millas de la isla de Malta, a la espera de que se le conceda un puerto seguro para desembarcar, después de que Italia y la propia Malta se hayan negado.

En su interior lleva 14 tripulantes y 12 personas procedentes de Senegal, Mali y la propia Libia que rescataron el viernes en aguas internacionales después de un incidente con la Guardia Costera libia, que según Centeres los dejó abandonados.

"Se llevaron a unos y a otros los tiraron al mar. Les llamamos para los recogiesen pero no nos hicieron caso", explicó el responsable.

"Están bien de salud. Duermen en el pasillo y les damos de comer. Pero están muy mareados y vomitan todo el rato, es normal no están acostumbrados. Nosotros no podemos hacer más. No somos médicos, este es un barco pequeño", recordó.

Una situación límite que podría llegar a empeorar en las próximas horas debido a la malas perspectivas meteorológicas en la zona, ya que en las próximas horas se esperan fuertes rachas de viento y olas de más de tres metros de altura.

Fuentes humanitarias aseguraron hoy a Efe que la situación es ya de emergencia y que se necesita una decisión rápida para el pesquero y los 12 migrantes rescatados "que en ningún caso deben ser devueltos a Libia ya que supondría violar la ley internacional".

"En caso de que así fuera España podría ser denunciada" y debería por tanto enfrentarse a la justicia internacional, explicó a Efe un responsable de la nueva coalición #United4med formada por los barcos humanitarios Open Arms (España), Sea Watch (Alemania) y Mediterránea (Italia).

El propio Open Arms se encuentra en la actualidad atracado en el puerto tunecino de Zarzis a la espera que mejoren las condiciones meteorológicas para poder navegar y auxiliar al pesquero español si es necesario.

Según dijeron a Efe fuentes libias próximas a la negociación, en la que participa el embajador de España en Trípoli, Francisco de Miguel, el diálogo ha avanzado mucho en las últimas horas y la solución "apunta a la idea de España de que los migrantes regresen a Libia".

Consultada por Efe, la embajada de España en la capital libia no comentó este miércoles el asunto.

En un comunicado difundido este miércoles, la asociación de ONG de Malta volvió a exigir a Europa que abra sus puertos, ya que la tortura y las condiciones de los centros de internamiento hacen que Libia no sea segura.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, manifestado ayer martes sobre el ofrecimiento de la región de la Comunidad Valenciana como "tierra de acogida" para los doce inmigrantes rescatados por un pesquero en costas de Libia que donde deben ir es al puerto "más cercano", que "ahora mismo no es ninguno español".

Hoy, mediante un comunicado, Calvo aseguró que lleva a cabo "intensas gestiones diplomáticas" con Italia y Malta para resolver de forma "alternativa, rápida y satisfactoria" la situación del pesquero y agregó que el Ejecutivo está informado de la situación del barco a través de Salvamento Marítimo Español y en contacto permanente con el patrón, al que agradece la ayuda prestada.