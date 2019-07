Podemos lamenta que el PSOE no quiera ceder ni un ministerio de los actuales

Podemos ha cuestionado este lunes la verdadera voluntad del PSOE de formar un gobierno de coalición con ellos porque no están dispuestos a ceder ni uno solo de los ministerios que tiene el actual gabinete y ofrecen convertir en carteras algunas "secretarías de Estado", incluido un Ministerio de Infancia.

Según han explicado a EFE desde la dirección de Podemos, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha ofrecido retomar las conversaciones con el responsable de Acción de Gobierno y Acción Institucional, Pablo Echenique, antes del inicio del Pleno de investidura, después de que anoche las reuniones terminasen sin ningún acuerdo.

Desde Podemos lamentan que no ven en los socialistas voluntad de cederles competencias y que ofrecen crear "nuevos ministerios" como uno de Infancia, en los que los dirigentes de la formación morada no tendrían capacidad ninguna para cambiar las políticas pese a estar sentados en el Consejo de Ministros.

Las conversaciones entre ambas fuerzas están estancadas y por el momento, según aseguran desde la formación morada, no se ha hablado de nombres de posibles ministrables ni tampoco del número de departamentos que los morados podrían controlar aunque el PSOE sí ha ofrecido una vicepresidencia "simbólica".

Por ello, si la situación no se desbloquea, la formación morada no descarta posicionarse con un "no" mañana en la primera votación de la investidura del socialista Pedro Sánchez.

Podemos aspira a estar al frente de las carteras que le permitan cambiar políticas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.200 euros, los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, educación universal gratuita de 0 a 3 años y otras políticas de igualdad, bajar las tasas universitarias y potenciar la investigación, así como reducir la factura de la luz, medidas contra la emergencia climática o el impuesto a la banca para recuperar el rescate bancario.

La formación de Pablo Iglesias ha mostrado su disposición a renunciar a los denominados ministerios de Estado, pero aspira a tener competencias en materias de Trabajo, Hacienda, asuntos sociales o Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático.