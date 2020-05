Presidente de Ceuta pide valorar "el bloqueo comercial de Marruecos" en el reparto del nuevo fondo de ayudas autonómico

Durante la videconferencia que ha compartido con resto de presidentes autonómicos y el Gobierno central, Vivas ha usado su turno de palabra para reivindicar que se tenga en cuenta "el enorme esfuerzo que esta Administración debe realizar tanto para evitar la demolición de nuestro tejido productivo como para incentivar la reconversión del mismo" a causa de las restricciones a la entrada de nacionales y al comercio transfronterizo impuestas por el Reino alauita desde el verano de 2019.

Vivas ha advertido de "la imposibilidad" de la Administración de la Ciudad Autónoma "de recurrir al déficit presupuestario como fórmula para compensar tanto los mayores gastos como la brusca caída de los ingresos".

A estos efectos, al presidente Ceuta le parece "una fórmula adecuada" el establecimiento, en relación con el nuevo fondo, "del mismo porcentaje que para nuestra ciudad fue fijado en Real Decreto que habilitaba uno extraordinario para atender situaciones de emergencia social, aprobado el pasado 17 de marzo".

La segunda petición trasladada a Sánchez es "que se abonen y reconozcan a la Ciudad las ayudas finalistas contempladas en los Presupuestos de 2019 y 2020 (ambos prórroga de los de 2018), siguiendo el procedimiento empleado para otras administraciones en casos similares, o en otros ámbitos de la misma administración".

El presidente ceutí también ha pedido "que hasta tanto se logra que sea la Administración General del Estado la que asuma la singular y acuciante problemática" de los menores marroquíes no acompañados (MENA), se establezca un mecanismo eficiente de compensación para evitar que la Ciudad Autónoma soporte "una carga que no puede y no está en condiciones de afrontar".

La última reivindicación planteada al presidente de Ceuta ha estado referida a "que se dé continuidad y se culminen las gestiones llevadas a cabo para el retorno a su país de los 332 marroquíes que se quedaron bloqueados en la ciudad tras el cierre de la frontera".