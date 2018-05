Primera cita en los juzgados para los periodistas de eldiario.es por las denuncias de Cifuentes

Este lunes tendrá lugar la primera cita en los juzgados para los periodistas de eldiario.es que destaparon el falso máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la periodista autora de la información, Raquel Ejerique, acudirán a un acto de conciliación en el juzgado de primera instancia número 29 de Madrid previo a la querella "criminal" que presentó la exdirigente madrileña por presuntos delitos de injurias y calumnias el pasado 28 de marzo.

Cifuentes solicitará en el acto de conciliación −obligatorio antes de la interposición de la querella − que los dos periodistas "se retracten" y "admitan" que el contenido de la investigación que finalizó con la dimisión de Cifuentes el pasado 25 de abril era "calumnioso e injurioso". La expresidenta argumenta en su denuncia que con las publicaciones "se persigue perjudicar" su reputación con "afirmaciones que tienen como único sustento suposiciones y falsarias manipulaciones de la realidad".

"En estos artículos se afirma con rotundidad pero sin prueba alguna que la señora Cifuentes falsificó las notas del máster universitario de Derecho Público del Estado Autonómico que cursó durante el año 2011/2012. Se llega a afirmar que mi representada presenta documentos "irregulares" para demostrar que las afirmaciones de los periodistas son rotundamente falsas", reza la querella. Considera que Ignacio Escolar y Raquel Ejerique "han vertido de manera reiterada injurias y calumnias" en "redes sociales, entrevistas y debates" y han atentado "gravemente" contra "la verdad y el honor" de Cristina Cifuentes.

El acto se celebra el día en que se cumplen dos meses de la primera información sobre los estudios de la Universidad Rey Juan Carlos, en la que eldiario.es desvelaba la documentación que demostraba que su expediente había sido modificado por una funcionaria, Amalia Calonge, ahora investigada y expedientada por la URJC. Calonge, que ni siquiera trabajaba en el campus donde se impartía el máster, modificó dos asignaturas para que pasasen de 'no presentado' a 'notable' dos años después de la finalización de los estudios. Desde esa primera noticia hasta el día de su dimisión, las versiones que aportaba la expresidente madrileña se fueron desmontando: en la Universidad no consta rastro de la presentación del trabajo de final de máster, las profesoras que firmaban el acta de calificación del TFM admitieron que su rúbrica no era real y en su certificado de notas constan hasta tres sobresalientes y dos notables en materias que se habían impartido antes de que la dirigente se matriculara siquiera.

Cristina Cifuentes declarará el 26 de junio

Mientras, el otro procedimiento abierto por el máster continúa adelante. La jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado que investiga la falsificación de dos documentos públicos que afectan a Cifuentes, decidió este jueves citar como investigados a otros tres profesores del máster (Pablo Chico de la Cámara, Susana Galera y Rodrigo Martín) y a un alumno (Álvaro Morente, uno de los diez estudiantes que aparece en las actas de convalidaciones falsificadas).

Para el próximo 6 de junio está citado como imputado el antiguo responsable del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, el mismo día en que comparecerán como testigos los alumnos que se beneficiaron de convalidaciones como Cifuentes. Casi tres semanas después, el 25 de junio, tendrán que declarar los tres docentes, y el día posterior será el turno de Cristina Cifuentes, que desde que abandonó su acta de diputada en la Asamblea de Madrid ha dejado de ser aforada. La expresidenta será la última en comparecer.