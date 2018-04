Cristina Cifuentes sacó tres sobresalientes y dos notables en asignaturas que se impartieron antes de matricularse

Cristina Cifuentes sacó tres sobresalientes y dos notables en materias que se impartieron antes de su llegada al campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, según documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es.

Ella se matriculó el 21 de diciembre en un máster presencial sobre derecho autonómico, como publicó eldiario.es. Lo hizo tres meses después del plazo legal y con las clases ya empezadas. De hecho, cuando llegó, bastantes asignaturas incluso habían acabado. Sin embargo, eso no fue óbice para que sacara notas brillantes: tres sobresalientes y dos notables en esas mismas asignaturas sin haber asistido a una sola clase.

Los profesores de esas materias son conocidos: Enrique Álvarez Conde (el tutor de su trabajo y que ha admitido la falsificación) y Clara Souto (una de las profesoras firmantes del acta) impartían la asignatura 'El reparto de competencias', que se impartió del 22 a 24 de septiembre en sesiones intensivas de jueves, viernes y sábado. Le pusieron a la "alumna de referencia", como la llamó Álvarez Conde en la rueda de prensa, la máxima calificación: un sobresaliente.

Alicia López de los Mozos, la profesora que confesó ante la inspectora que el tribunal de máster era un fraude, también le puso esa excelente calificación. La materia la impartía junto a Rosario Tur, la estrecha colaboradora de Conde que además fue la secretaria de la tesis de Francisco Camps. Su asignatura, 'Los ordenamientos jurídicos autonómicos', había acabado dos meses antes de que Cifuentes pisara las clases.

López de los Mozos vuelve a ponerle otro sobresaliente en una materia sobre la Unión Europea, junto a otro profesor invitado con quien reparte asignatura, Alfredo Allúe, de la Universidad de Valladolid. Las clases habían acabado el 22 de octubre en el mismo horario que las demás: jueves y viernes por la tarde y sábado por la mañana. La profesora de la URJC sin embargo considera que merece la máxima calificación.

Cómo se examinó de estas materias, cómo recuperó las clases siendo delegada de Gobierno, o cuándo demostró conocimientos que se habían explicado en lecciones a las que no asistió, es un misterio. Fuentes de su gabinete habían reconocido a eldiario.es que Cifuentes asistió a clase "cuando pudo". La propia alumna reconoció en la Asamblea de Madrid que ni fue a clase ni hizo los exámenes como los demás alumnos.

Pablo Chico de la Cámara, junto al también profesor de la URJC Jesús Ruiz-Huerta, imparte la asignatura relativa al famoso notable que se cambia en 2014 por el supuesto error de transcripción de las notas. Según él dice en una carta que la presidenta blandió en su comparecencia en la Asamblea de Madrid, "tengo constancia de que la estudiante Cristina Cifuentes Cuencas se personó al examen de la citada asignatura porque corregí yo el examen personalmente". Su asignatura acabó el 19 de noviembre y Cifuentes se matriculó en diciembre. eldiario.es no ha podido confirmar cuándo fue el examen.

Cecilia Rosado, la secretaria del fraudulento tribunal, directora del máster ese año y también "discípula" de Álvarez Conde, estimó también que Cifuentes merecía un notable en los conocimientos relativos a 'Los derechos y libertades en el ámbito autonómico y local' junto al profesor de la URJC Jesús Primitivo. La materia duró del 15 al 17 de diciembre, es decir, acabó días antes de que la presidenta se inscribiera en la Universidad Rey Juan Carlos.

Justamente la profesora Rosado advirtió en 2010 a sus alumnos de la asignatura 'El reparto de competencias' de que la asistencia al máster era obligatoria: "Os recuerdo que las clases de este máster son obligatorias y que por razones justificadas se puede faltar, pero no puede ser un hábito constante, según ha publicado El Independiente este jueves.

Este viernes, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos ha reconocido el fraude en el trabajo fin de máster de la presidenta: "No consta el acta pese a que su archivo en el servicio de posgrado es obligatorio. No se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar". Sin embargo, no ha habido referencia a la asignatura de Pablo Chico de la Cámara cuya nota cambió irregularmente la funcionaria Amalia Calonge. Ni tampoco al resto de asignaturas, otras 11, sobre las que también planean dudas.

De hecho, ante los indicios de delito, el rector ha presentado este viernes una denuncia en la Fiscalía de Móstoles, dando traslado al expediente de lo que ha averiguado la universidad desde que abrió la comisión de investigación.

eldiario.es ha contactado con los profesores pero aún no ha recibido respuesta.