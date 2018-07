Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "Llarena rechaza la entrega de Puigdemont por malversación"; "Israel consagra el Estado nación judío frente a la minoría árabe"; "La recta final de las primarias exhibe la división del PP"; "Rosa María Mateo, propuesta para administrar RTVE", EL MUNDO: "Llarena pierde la fe en la UE y deja en fuga permanente a Puigdemont"; "Casado recupera el frente 'antisoraya' ... Y Santamaría pide no arrinconar al PP"; ""Ortega no puede seguir matando impunemente; la gente no se acobardará""; "Hacienda promete más gasto a los alcaldes en año electoral"; "La Eurocámara pide cerrar las mezquitas que no acepten los valores de la UE"; "Sánchez elige al ex candidato de IU y poeta García Montero para el Cervantes".