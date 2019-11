Rajoy admite que no pensaba suspender el 155 aunque Puigdemont convocase elecciones

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy publicará el próximo martes el libro 'Una España mejor', en el que relata su visión sobre los acontecimientos que han marcado la política española. En estas memorias, Rajoy explica cómo vivió capítulos del conflicto catalán, como la consulta del 9N de 2014 o el referéndum del 1-O.

En el libro, Rajoy reconoce que no pensaba dejar de aplicar el artículo 155 aunque Carles Puigdemont hubiese adelantado las elecciones catalanas. "No veía ninguna razón para dejar en suspenso una decisión que no era fruto de ningún arrebato, sino consecuencia de semanas de estudio y de muy sólidos argumentos jurídicos y políticos. Antes de llegar a aplicar aquel precepto constitucional nos habíamos cargado de razones y estas no desaparecían por el hecho de que Puigdemont convocara elecciones; la independencia seguía declarada", justifica el expresidente en un fragmento que adelanta El Confidencial.

Rajoy se defiende también de quienes le acusan de no haber actuado frente a la crisis catalana. Dio, dice, una respuesta "inédita, contundente y plenamente democrática". "Nadie puede sostener que no hubo respuesta política cuando se cesó a un Gobierno en pleno", escribe sobre unos años en los que, añade, "nuestro país pudo haberse quebrado, pudo haber sufrido una merma en su sistema de protección social o incluso pudo haber vivido una serie crisis institucional por el relevo en la jefatura del Estado. Todo pudo haber ocurrido pero nada de ello sucedió".

El expresidente del Gobierno revela también un encuentro secreto con Puigdemont en el que el líder independentista le dijo: "No lo vas a autorizar (el referéndum), porque, además, no puedes".