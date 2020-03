Reclaman al líder del principal partido del Gobierno de Melilla que "pida perdón" por volar sin permiso

En una rueda de prensa telemática este martes, Moh ha manifestado que "cuando una persona se equivoca, lo más lógico es que lo asuma, lo reconozca y pida perdón a la ciudadanía. Eso es lo que debería hacer Aberchán".

La representante gubernamental, a preguntas de los profesionales de los medios, se ha referido a la polémica que se ha suscitado a raíz del viaje en avión del líder cepemista, Mustafa Aberchan, y que ha originado una cruce de declaraciones con la secretaria general de su principal socio de gobierno, Gloria Rojas (PSOE).

"Debería ser Aberchán el que dé las explicaciones pertinentes de por qué cogió ese avión sin autorización de ida por parte del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) y sin autorización de vuelta a Melilla y sin autorización de la Delegación. Y cuando digo que no había una autorización no es porque se le denegara, sino porque directamente no se solicitó", ha dejado claro.

A juicio de la delegada del Gobierno, "no es de recibo que una persona se valga de su condición de político o médico para coger un avión haciéndose pasar por la persona que supuestamente iba a llevar estas muestras a Madrid, cuando nunca se ha hecho por esos cauces".

En palabras de Sabrina Moh, en estos momentos, "por la crisis tan grave que estamos sufriendo y en aras de seguir trabajando de manera conjunta, sería oportuno que Aberchán reconociera que se ha equivocado, que pidiera perdón y que no intentara tapar su actuación poniendo el foco en la Delegación porque no es de recibo".

Por último, ha recalcado que, debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, "la Delegación del Gobierno no puede entretenerse en filtraciones". "Aunque no se tuviera padeciendo una crisis sanitaria, la Delegación del Gobierno tampoco se dedicaría a filtraciones, dado que su única preocupación es estar al servicio de la ciudadanía" ha apuntillado.

Tanto PSOE como CPM han pospuesto para después de superada la actual crisis del coronavirus la exigencia de responsabilidades, aunque no han avanzado si ello repercutirá en la coalición de gobierno que mantienen en la Ciudad Autónoma presidida por el único diputado de Ciudadanos en la Asamblea, Eduardo de Castro, tras el pacto firmado con los cepemistas (8 diputados) y socialistas (4).