Rivera, sobre el máster de Cifuentes: "No se puede dar por zanjado algo que no se ha explicado, es absurdo"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el portavoz del partido naranja en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, han criticado este viernes que la Comunidad de Madrid quiera dar por zanjado el asunto de las notas del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sin que la presidenta haya dado las "explicaciones pertinentes".

"No se puede dar por zanjado algo que no se ha explicado, es absurdo", ha asegurado Rivera en una entrevista en El programa de Ana Rosa. Una entrevista en la que ha calificado de "sospechoso" que la presidenta, "que suele salir a dar la cara", no haya comparecido para explicar este asunto.

El líder del partido naranja ha asegurado que el cambio de las notas en el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un asunto "muy serio" porque podría ser "un caso de manipulación en una universidad pública de una comunidad autónoma".

"Esto va mas allá de falsificar un currículum, estamos hablando de manipular a través de la intranet de una universidad las calificaciones de una delegada del Gobierno. Eso es un delito", ha señalado Aguado en una entrevista en Espejo Público. El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha respaldado la petición de eldiario.es para que Cifuentes presente el registro de cambio de actas y el registro de entrada del Trabajo de Fin de Máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

"Si has cursado un máster y has hecho todo correctamente, no tienes ningún problema", ha señalado Aguado, que ha recordado que Ciudadanos tomará una decisión "de forma serena" en función de las explicaciones que de Cifuentes en la Asamblea de Madrid. "Nunca nos ha temblado el pulso".

La Universidad Rey Juan Carlos justificó el cambio asegurando que se había producido un "error de transcripción". Una versión que contradecía directamente las primeras explicaciones ofrecidas por fuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que aseguraron a eldiario.es que Cifuentes se había dejado "2 ó 3 asignaturas" que aprobó en 2014, aunque no explicaron por qué sus notas del expediente académico oficial dicen que las aprobó todas en 2011-12.

El líder del partido naranja ha recordado que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por la supuesta manipulación de las calificaciones y ha asegurado que Cifuentes debe comparecer ante la Asamblea de Madrid. "¿Qué tiene que esconder Cifuentes cuando generalmente no se esconde?", se ha preguntado Rivera, que ha apuntado que la presidenta tendría que haber comparecido para dar explicaciones el día que se publicó la noticia.