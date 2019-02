Rivera: No podemos "renunciar ni a un palmo de este país"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en un acto de su partido celebrado en Pamplona, ha criticado con dureza a los populismos y los nacionalismos y en este sentido ha declarado que no está dispuesto a "renunciar ni a un palmo de este país".

Rivera, quien ha intervenido este sábado en el Campus de Invierno de Jóvenes, en el que también participan miembros del partido como Toni Cantó, Javier Imbroda y Fernando de Páramo, ha defendido el "patriotismo constitucional", que consiste en "defender lo bueno y lo que nos une", frente al nacionalismo, que supone "odiar a los demás".

En su intervención, titulada "La España que viene", Rivera ha instado a "rehacer los puentes entre constitucionalistas" y ha señalado al presidente Pedro Sánchez que "dividir a una sociedad" es "un error histórico".

Tras resaltar que las próximas elecciones europeas van a ser un "plebiscito" a la gestión de Sánchez, el presidente de Ciudadanos ha declarado que "los complejos del bipartidismo se han demostrado absolutamente erróneos frente al nacionalismo".

Rivera ha aludido al respecto a la situación en Cataluña y ha afirmado que le da "mucha tristeza ver lo que está sucediendo", ya que "se ha envenenado una sociedad, se ha roto una sociedad".

En Cataluña, ha dicho, en este momento "hay que aguantar el victimismo" de aquellos que "han hecho que huya por la puerta la esperanza".

El dirigente de Ciudadanos, quien ha pedido a los líderes nacionalistas que "tengan la valentía de afrontar la justicia, que no huyan", ha invitado a Pedro Sánchez a "no indultarles para seguir un cuarto de hora más en la Moncloa", porque los españoles "no van a tolerar" un "intercambio de cromos a cambio de escaños".

Acerca de la "España que viene", Rivera ha aludido a los "tres ingredientes de la receta naranja de Ciudadanos", que son el liberalismo, el patriotismo constitucional y la modernidad, y que tienen el objetivo de "echar de la Moncloa al que ha propiciado esta España envenenada", en alusión al presidente Sánchez.

Respecto al primer "ingrediente", ha señalado que "los liberales vuelven a España, pero los liberales del siglo XXI, los liberales de Europa".

El liberalismo, ha resaltado, rechaza por encima de todo los monopolios y por ello ha censurado las huelgas de taxistas, porque "no se les puede prohibir a los ciudadanos elegir" y "no se pueden prohibir plataformas y empresas", como Uber y Cabify, que "quieren venir a trabajar, a generar empleo y obtener beneficios".

También ha animado a abrazar el "patriotismo constitucional", frente a quien "sustituye símbolos, impone lenguas, se inventa identidades, quiere ser distinto en vez de ser igual".

Ante los nacionalismos, ha agregado, las herramientas constitucionales son las elecciones, "gobernar España", así como "desmantelar las redes clientelares, los chiringuitos" y aplicar "lo que dice la ley orgánica de Educación".

Sobre todo, ha precisado Sánchez, es necesario "perder los complejos", tanto en Cataluña, donde "había una espiral de silencio", como en Navarra, donde el acto de repulsa celebrado en Alsasua contra la agresión a dos guardias civiles "fue muy liberador". Rivera ha instado a los más de 300 jóvenes reunidos en este campus a "pelear sin complejos".

El tercer "ingrediente" de la "receta", ha apuntado, es el de la modernidad. Rivera ha subrayado que le "aburren" tanto "los debates que abre Sánchez del siglo pasado" como "las propuestas que hace el PP de volver a leyes de los años ochenta".

Estos partidos "hablan del pasado porque no tienen nada que decir del futuro", ha comentado Rivera, quien ha abogado en cambio por hablar de televisiones públicas, de educación, de la administración pública, de pensiones y "de qué chiringuitos hay que suprimir".

En el turno de preguntas, al ser cuestionado por un joven venezolano sobre la situación en su país, Rivera ha aseverado que se viven "momentos históricos" y ha abogado por el reconocimiento del trabajo de Juan Guaidó para hacer "una transición democrática", porque Maduro "no puede ser quien convoque esas elecciones".

"Espero que mañana algunos rectifiquen" su posición sobre Venezuela, ha apuntado Rivera, quien ha asegurado que el papel del expresidente Rodríguez Zapatero en este tema le "avergüenza".