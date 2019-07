SCC acusa al abogado de Puigdemont de "reírse" de sus seguidores: "Se queda en Waterloo escondiéndose"

La crítica la ha lanzado en su cuenta de Twitter Societat Civil Catalana, afeando a Boye que alimentara la posibilidad de que Puigdemont se iba desplazar hasta Estrasburgo. Para ello, el abogado difundió una imagen a primera hora de este martes con una foto de la ciudad francesa.

"Si buscas Estrasburgo en Google es la primera imagen. Dejad de reíros de vuestros seguidores. Puigdemont no va a ir. Se queda en Waterloo escondiéndose", ha escrito Societat Civil Catalana, enlazando al comentario previo en el que Boye decía: "Excelente clima en Estrasburgo, sol y mucha gente".

El abogado que coordina la defensa de Puigdemont ha publicado otra fotografía sin ningún comentario desde dentro de un coche. Societat Civil Catalana ha vuelto a replicarle desde Twitter: "Puigdemont no va en tu coche. Deja las frivolidades. Estáis jugando con los sentimientos de vuestros seguidores. Por lo menos ahora no secuestras a nadie".

El propio Boye ha confirmado a los manifestantes desplazados hasta Estrasburgo que Puigdemont y el exconsejero Toni Comín no irían a la ciudad francesa tras alimentar durante las últimas horas que tratarían de acceder al Parlamento Europeo, a pesar de la negativa de los tribunales de permitirles que tomen posesión de su escaño.

Según ha comentado el letrado, para Puigdemont no es seguro acercarse hasta el lugar aunque se encuentra solo "a metros" de distancia. En su intervención desde el escenario montado por los partidarios del expresidente no ha aclarado si ha cruzado la frontera desde Alemania y está en territorio francés. Sólo ha dicho que "está en Alsacia".

Los colaboradores de Puigdemont llevan días difundiendo la idea de que el expresident huido de la Justicia española podría ser detenido en territorio francés por las fuerzas de seguridad españolas en virtud del conocido como 'Convenio de Málaga' de 2002 sobre readmisión de personas en situación irregular.

Boye ha dicho a los periodistas que en los alrededores de la Eurocámara hay policías españoles y ha destacado que el convenio no se aplica solo a personas buscadas por casos de terrorismo.

"Hemos informado a ambos de que no es aconsejable llegar hasta este lugar porque no se puede garantizar que no vaya a existir una medida administrativa consistente en llevarle directamente a territorio español", ha dicho, unas palabras que han motivado abucheos por los manifestantes.