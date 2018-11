Sánchez y Xi respaldan al Consejo Empresarial Chino-Español para elevar las relaciones económicas: "Somos ambiciosos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la República Popular Chinam Xi Jinping, han respaldado este miércoles con su presencia la primera reunión del Consejo Asesor Empresarial Chino-Español que pretende impulsar las relaciones económicas entre ambos países.

"Somos ambiciosos", ha dicho Sánchez en una breve intervención difundida por el Palacio de la Moncloa, ya que el encuentro ha tenido lugar a puerta cerrada en el Palacio del Pardo, donde se alojan Xi y su esposa durante la visita de Estado que realizan a España.

El jefe del Ejecutivo ha confiado en que la veintena de acuerdos --ocho institucionales y 10 empresariales-- que se han firmado en esta visita contribuyan a "revitalizar las relaciones económicas y elevarlas a un nuevo nivel a la altura de la nueva realidad de China y también de España".

Con la vista puesta en intentar reequilibrar el enorme déficit comercial de España con el gigante asiático y aprovechar las oportunidades de cooperar con empresas chinas en terceros mercados, Sánchez ha argumentado que los acuerdos firmados son "instrumentos tangibles que ayudarán a las empresas españolas a mejorar el acceso al mercado chino", a reducir sus costes y a aumentar la seguridad jurídica.

España, ha dicho, considera China "un país prioritario", no solo en lo empresarial, sino también "en lo afectivo y cultural", y China es "un país y una cultura milenaria que ha recobrado protagonismo y pujanza en el concierto global y sin duda está aquí para quedarse".

Es más, ha aludido a un proverbio chino para decir que "cuando soplan vientos de cambio hay quienes construyen muros y quienes construyen molinos" y él ha preferido ver los cambios como "crecientes oportunidades".

A ellas espera que contribuya el Consejo Empresarial Chino-Español, que se ha reunido este miércoles por primera vez. Por parte española están en él Gestamp (que ocupa la presidencia española), Alsa, El Corte Inglés, Grupo Antolin, Iberia, Indra, Grupo Mondragón, Siemens Gamesa, Técnicas Reunidas, Repsol, Meliá, Maxam, Osborne, Laliga, BBVA y Grupo Santander.

Por parte china los miembros son Industrial and Commercial Bank of China (ICBC, presidencia por parte china), China Construction Bank (CDB), Aviation Industry Corporation of China, Ltd., China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation, China Huadian Corporation, Ltd., China COSCO Shipping Corporation, Ltd.; China Communications Construction Company, Ltd.; China Energy Engineering Group Co., Ltd.; Air China; Shanghai Electric; Beijing Automotive Group Co.,Ltd; Huawei Technologies Co., Ltd.; Alibaba Group; Tencent.

También participan, en la secretaría, la CEOE, con la colaboración de la Cámara de Comercio de España (por parte española); y CHINCA, Asociación de Contratistas Internacionales de China (por parte china).