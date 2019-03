Textos de una víctima de un crimen machista para ayudar a los huérfanos

Un violento crimen machista segó hace poco más de dos años la vida de Sesé Mateo, al incendiarse y prácticamente saltar por los aires, su casa en Chapela (Pontevedra) tras una explosión provocada por su expareja, quien también murió en el acto.

Entre los escombros y las cenizas a los que quedó reducida gran parte de la vivienda de Sesé, una mujer combativa por múltiples causas, uno de sus hijos encontró una libreta con diversos textos.

Resultaron ser poemas y reflexiones de esta sindicalista y activista feminista que familiares y allegados han recopilado bajo el título 'No camiño do vento', que será presentado esta tarde en Chapela y cuya recaudación irá destinada a la Fundación Mujeres para ayudar a huérfanos por la violencia machista.

Joshua Alonso, uno de los hijos de Sesé Mateo, señala a Efe que están desbordados con los pedidos que están recibiendo desde diferentes puntos de España y también de otros países.

Confía en recaudar el máximo dinero posible para poder ayudar a otros niños que se quedaron huérfanos, "como nos ayudaron a nosotros", apunta, y para "recordar a nuestra madre, amiga o compañera".

El de Joshua, que con apenas 26 años se quedó al cargo de su hermano pequeño después del asesinato de su madre a manos de su padre, fue uno de los testimonios que más conmovieron en una jornada sobre huérfanos por la violencia de género celebrada en el Senado en mayo de 2018.

Entonces se quejó de que "nadie se preocupa por arreglar los problemas" de los huérfanos de víctimas de violencia de género y calificó de "laberinto de puertas" todas las trabas legales y personales con las que se topó entonces.

"Seguro de casa a nombre de un asesino, impuesto de sucesiones, declaración de herederos, ningún testamento hecho. Toca cancelar deudas, una tutela, ocuparme de una casa. Mil y un trámites, con el desembolso económico que eso conlleva... ¡que tengo 26 años!", proclamó.

Casi un año después de aquella intervención, todos los hijos víctimas de violencia machista y de madres asesinadas por cualquier otro tipo de violencia contra la mujer tendrán derecho a cobrar, a partir de este domingo, una pensión de orfandad de alrededor de 600 euros, frente a los 140 establecidos hasta ahora.

Más allá de este avance, familiares y allegados de Sesé pretenden mantener vivo su legado con la publicación de 'No camiño do vento', que reúne poemas acabados que compartió en vida con amigos y otros en proceso, manuscritos en esa libreta que encontró su hijo mayor en el escenario del crimen.

El libro, en el que ha colaborado Miriam Ferradáns en la obra poética, también incluye un análisis final sobre el contexto actual de la violencia machista, a cargo de la periodista Belén Puñal.

Se han editado inicialmente 600 ejemplares y ya están casi todos vendidos, por lo que se ha encargado una reimpresión de otros 1.000 al precio de 10 euros.

El asesinato de Sesé Mateo se produjo en la tarde del 20 de febrero de 2017, cuando su expareja la telefoneó para que acudiera a su domicilio.

Allí había manipulado dos bombonas de butano y vaciado un bidón de gasolina para provocar una violenta explosión que acabó con la vida de ambos en el acto.

La causa quedó archivada en abril del pasado año tras acordar el Juzgado de instrucción 2 de Redondela el sobreseimiento y archivo de las actuaciones abierta respecto a este crimen al fallecer el presunto autor de la explosión.

Un crimen que, con la publicación de 'No camiño do vento', no consiguió acallar la voz y el legado de Sesé en su lucha por los derechos de las mujeres, de los trabajadores y de las víctimas del franquismo.

Por Jorge Barrio.