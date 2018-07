Tezanos deja la Ejecutiva socialista porque es "la mejor solución para el PSOE, el CIS y el Gobierno"

Así lo ha indicado minutos antes de participar en la ponencia 'La cuestión infantil, ¿una generación sin futuro?' que ha tenido lugar en el seminario 'Jóvenes: retos y oportunidades' que acaba de comenzar en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

"He visto cómo estaban las cosas y he pensado en la mejor solución, no solo para la coherencia ideológica o política, sino la mejor solución para el PSOE, para el CIS y para el Gobierno", ha señalado Tezanos, quien, ante el ataque al Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos por su nombramiento -al formar parte de la Ejecutiva socialista- ha visto en su renuncia la mejor solución al conflicto.

En este sentido, el presidente del CIS, ha señalado que, aunque le ha afectado "en lo personal", "la mejor solución" era que dejase "en suspenso" su cargo en la Secretaría de Estudios y Programas del PSOE. Aunque también ha indicado que a lo largo de su carrera ha demostrado "objetividad y profesionalidad" y que, bajo ningún caso, su cargo en la Ejecutiva socialista iba a afectar a su trabajo en el CIS.

Por su parte, ha asegurado que va "a apoyar la independencia del CIS", porque esta institución "nunca ha falsificado ningún dato". Además, ha asegurado que, mientras él sea el presidente, el organismo será fiel a la realidad: "Garantizo que no se va a falsificar ni manipular ningún dato". "Es inconcebible que se haga lo contrario", ha terminado.