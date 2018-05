Trump recibe a su homólogo de Uzbekistán, con Afganistán y los derechos humanos en la lista

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió hoy a su homólogo uzbeco, Shavkat Mirziyóyev, al que planeaba pedir su apoyo a las operaciones de Estados Unidos en Afganistán y presionarle para que mejore la situación de derechos humanos en ese país de Asia Central, según la Casa Blanca.

Mirziyóyev es el primer presidente uzbeco que visita la Casa Blanca en 16 años, desde que Islam Karímov, que gobernó el país centroasiático durante 27 años, se reuniera en 2002 con el entonces presidente George W. Bush para reforzar la cooperación contra el terrorismo.

"Es un gran honor tener aquí al presidente de Uzbekistán. Es un hombre altamente respetado en su país", dijo Trump en unas breves declaraciones a la prensa al inicio de la reunión.

El presidente estadounidense destacó la "estrecha" relación bilateral en temas de "comercio" e inversiones, además de la cooperación "desde el punto de vista militar, incluida su compra de equipos militares de Estados Unidos".

Trump no mencionó ante los periodistas ni el conflicto en Afganistán, país fronterizo con Uzbekistán, ni la situación de derechos humanos en territorio uzbeco, pero fuentes de la Casa Blanca aseguraron al diario The New York Times que el mandatario plantearía esos dos temas en la reunión a puerta cerrada.

Estados Unidos quiere que Uzbekistán apoye sus operaciones contra los talibanes en Afganistán y que mejore sus relaciones con el Gobierno afgano y la cooperación contra el terrorismo con Washington y Kabul, según el rotativo neoyorquino.

Trump también planeaba instar a Mirziyóyev a mejorar el respeto a los derechos humanos y la libertad de la prensa en Uzbekistán, de acuerdo con el diario.

La organización Human Rights Watch (HRW) destacó hoy en un comunicado que, desde que Mirziyóyev llegó al poder en septiembre de 2016, ha ordenado la liberación de al menos 28 prisioneros políticos y "relajado ciertas restricciones a la libertad de expresión", pero tiene que traducir esos avances "modestos" en otros "estructurales".

Estados Unidos tiene a Uzbekistán en una lista de "países de especial preocupación" en cuanto a la libertad religiosa, una denominación que implica sanciones, aunque en el caso de esta república Washington determinó que era de su "interés nacional" no penalizarla.

En sus declaraciones junto a Trump, Mirziyóyev insistió en el carácter "histórico" de su visita y dijo que, bajo el actual Gobierno estadounidense, las relaciones bilaterales "han alcanzado un nuevo nivel".

"Hemos podido firmar contratos y acuerdos por valor de 5.000 millones" con compañías estadounidenses, aseguró el líder uzbeco, que habló de "una nueva era en la alianza estratégica" bilateral.