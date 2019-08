Víctima del cardenal Pell, aliviada con la condena por pederastia ratificada

Una de las dos víctimas del cardenal George Pell, identificado solamente como "J", se declaró "aliviado" después de que un tribunal australiano ratificara la condena contra el religioso de seis años de cárcel por pederastia.

"Me alegra que tenga la mejor representación legal que el dinero puede pagar. Hay muchas revisiones y contrapesos en la justicia penal y la apelación es una de ellas", dijo la víctima anónima en un comunicado difundido por su abogada, Vivian Waller.

"Espero que todo termine", añadió "J", identificado también como "el chico" en un libro sobre el Cardenal, que llegó a ser el número tres del Vaticano antes de convertirse en el más alto cargo de la Iglesia Católica en ser condenado por pederastia.

El tribunal Supremo del estado de Victoria ratificó la condena emitida en marzo contra Pell por cinco cargos de abuso sexual de menores, incluido uno por penetración oral, cometidos contra dos chicos del coro de la catedral de Melbourne entre 1996 y 1997.

El demandante negó que su denuncia -presentada en 2014 tras la muerte de la otra víctima por una sobredosis de droga y criticada por comentaristas conservadores- responda a un afán de "ganancia personal" o que cause daño a la iglesia católica.

"He arriesgado mi privacidad, mi salud, mi bienestar, mi familia. No he dado ninguna indicación a mi abogada en relación a una demanda de indemnización. No se trata de dinero y nunca lo ha sido", aseguró.

"No tengo la misión de causar daño a nadie. Aunque mi fe se ha visto golpeada sigue siendo parte de mi vida y de las vidas de mis seres queridos", indicó la víctima.

El fallo no supone el final de la batalla legal del cardenal de 78 años quien se mostró "obviamente contrariado" y cuyo equipo legal "examinará a profundidad la decisión para determinar si la apela ante el Tribunal Superior", según indicó una portavoz a través de un comunicado.

El prelado, encarcelado desde febrero, permanecerá en prisión hasta al menos 2022, fecha en la que podrá salir en libertad condicional, y seguirá en el registro de pederastas, a menos de que prospere alguna de sus apelaciones.