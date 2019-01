Villarejo sigue declarando hoy ante el juez por la operación Kitchen

El excomisario José Villarejo vuelve hoy a la Audiencia Nacional para seguir declarando ante el juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, en la pieza sobre la operación Kitchen, diseñada desde Interior en 2013 para sustraer documentos a Luis Bárcenas a manos de su chófer.

Villarejo que comenzó a declarar por estos hechos el pasado jueves, admitió haber cobrado por esta operación de fondos reservados.

Tras las dos horas que estuvo declarando por Kitchen, su abogado, Antonio José García Cabrera, comentó a los periodistas que el excomisario quería contar "todo lo que sabe" y que tenía "especial interés" en abordar, si el juez se lo permitía, el caso de espionaje del BBVA, que su cliente vincula con "luctuosos acontecimientos acaecidos en la vida española" que cree "deben conocer los españoles".

Por la operación Kitchen han declarado ya el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, y el extesorero del PP y su mujer Rosalía Iglesias. También lo ha hecho el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, El Gordo, que ha defendido la legalidad de esa operación en la que dice que participó por órdenes del que fuera número dos de la Policía Eugenio Pino, citado el martes también como investigado.

García Castaño mantiene que la operación como tal no existió, que realmente era un "dispositivo policial" y no se llamaba Kitchen porque no tenía nombre.

Sostuvo que fue legal y de apoyo a la Policía Judicial y se puso en marcha en esas fechas, 2013, por la alarma social que se produjo al conocer que el extesorero del PP Luis Bárcenas acumulaba una gran fortuna en Suiza.

Según él, el nombre de Kitchen es una invención de Villarejo, al que tildó de "mentiroso", y ha explicado que puede venir de que al chófer de Bárcenas, al que contrataron como confidente, le llamaban "el cocinero".