Abascal sitúa a Pepa Millán como portavoz de Vox en el Congreso y atribuye las críticas a exdiputados que no lograron el acta

Santiago Abascal ha intentado este miércoles cerrar la crisis abierta en su partido tras la salida de Iván Espinosa de los Monteros de la dirección de la formación. El líder de Vox ha anunciado en el Congreso que será Pepa Millán la nueva portavoz del grupo parlamentario. Esta graduada en Derecho trabajó durante la pasada legislatura como asesora del partido en el parlamento de Andalucía y fue senadora por designación autonómica por esa misma comunidad autónoma.

“Vox pierde un gran portavoz, pero también gana una gran portavoz con Pepa Millán”, ha asegurado Abascal ante los medios de comunicación, al ser preguntado por la salida de Espinosa de los Monteros que durante la pasada legislatura fue el orador del grupo parlamentario. Estas han sido sus primeras declaraciones tras la brecha abierta en su formación con la marcha de uno sus fundadores.

Más allá de las críticas que miembros del partido han realizado en público y privado en contra de la dirección actual del partido, Abascal asegura que en su formación “no hay ninguna familia” y “ninguna facción”. Y ha achacado las críticas de algunos exdiputados, como el economista Rubén Manso, a que “siempre hay gente que no está satisfecha cuando no obtiene un acta y cuando no es elegida”.

Al anunciar su decisión, Espinosa de los Monteros únicamente alegó “motivos personales y familiares”. Sin embargo, más allá de la versión oficial, su dimisión dejó al descubierto la lucha entre los dos sectores enfrentados en Vox: el que capitaneaba el propio Espinosa, considerado más liberal y menos crispado; y el más tradicionalista y ultracatólico, representado por el vicepresidente primero, Jorge Buxadé, que se inició en política en varias candidaturas de Falange y está vinculado al Opus Dei.

Con las declaraciones de este miércoles, Abascal ha intentando zanjar este relato asegurando que no hay “ningún tipo de razón política ni programática” en la decisión tomada por su ya ex portavoz parlamentario, aunque ha reconocido que “es una gran pérdida” para Vox. Aún así, ha celebrado que con la designación de Millán hay “cantera” y “futuro” en su formación.

La recién elegida portavoz del grupo parlamentario pertenece a una nueva generación de jóvenes líderes de Vox nacidos en la década de los 90 y que han comenzado a ganar relevancia en el partido. El primero fue Juan García Gallardo (1991), vicepresidente de Castilla y León. El mismo año nació el número dos del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco.

De esa misma hornada es Millán (Córdoba, 1995), que durante esta última campaña ha ido obteniendo protagonismo. La andaluza fue una de las políticas que tomaron la palabra en el último mitin que se celebró en la plaza de Colón (Madrid) alguno de los fundadores del partido como el propio Espinosa, Rocío Monasterio, Ortega Smith o miembros de la dirección actual como María Ruiz y Jorge Buxadé. Su nombramiento también es un guiño al electorado femenino ya que fuentes de la formación reconocen que desde la marcha de Macarena Olona han tenido problemas para que sus mensajes, con un marcado carácter antifeminista, penetren en este sector de la población.