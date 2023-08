Uno de los diputados de Vox purgados por el núcleo de Abascal: “Hemos pasado de la derechita cobarde a la derechona llorona”

Los perfiles críticos con el núcleo de Santiago Abascal continúan levantando la voz en público. La dimisión de Iván Espinosa de los Monteros ha abierto una brecha que se continúa ampliando. El último en cargar contra el círculo más cercano al presidente del partido ha sido Rubén Manso, diputado en la pasada legislatura y coordinador del programa económico del partido en 2019.

Manso ha confirmado lo que hasta ahora miembros de la formación únicamente reconocían en privado, que Espinosa de los Monteros “no ha tenido nada que ver” en la confección de las listas del 23J. Este economista fue uno de los diputados purgados en las elaboración de estas candidaturas y uno de los representantes del partido adscrito al llamado 'ala liberal'. En una entrevista en Cope, el economista ha criticado que el círculo de Abascal, liderado por el vicepresidente Jorge Buxadé, no tuviese en cuenta la opinión del hasta ahora portavoz del partido en el Congreso. Considera que “si vas a tomar la dirección del grupo parlamentario, qué mínimo que participar en la confección de las listas y poder decir algo”.

Asegura que en el último año se fue “relegando” a Espinosa

En esta entrevista, el exdiputado reconoce que no le pilló por sorpresa la renuncia del fundador de Vox porque “en el último año” el exdiputado y sus compañeros de grupo han visto “cómo poco a poco” se le fue “relegando”, “aunque mantuviera su posición de portavoz”.

En esta última legislatura, Manso ha formado parte del grupo parlamentario. Durante sus años en el partido, sostiene que se ha producido una evolución. Se ha pasado de “un partido de amplio espectro”, en el que convivía “gente de distintas sensibilidades en paz y armonía”, a la creación de una “facción” en este último año “de corte muy a la derecha, menos moderado, menos liberal, que se ha hecho en una noche con el control del partido, a la hora de elaborar las listas”.

En ese sector que actualmente controla el partido, Manso ubica al vicepresidente, Jorge Buxadé; al recién elegido diputado por Badajoz, Ignacio Hoces; a la mano derecha de Abascal, Kiko Méndez Monasterio; y a Enrique Cabanas, miembro de la dirección del partido. Aunque Manso se sitúa fuera del partido, reconoce que en estas últimas semanas “el rumor que venía operando” aseguraba “que el señor Hoces desplazaba a Iván Espinosa del puesto de portavoz”. Una decisión, que si finalmente se produce, considera que “es una barbaridad”.

“Se nota la falta de autocrítica”

En un artículo publicado este martes en Vozpopuli, Manso aseguró que “Vox no tiene futuro”. Al contrario de lo que ha sucedido en otros países europeos como Italia, donde la ultraderechista Giorgia Meloni ha llegado al poder, el exdiputado de Vox vaticina que el de Abascal será “el primer partido de la derecha no convencional que fracasará en Europa”.

Para el economista, la “deriva ideológica que ha tomado” Vox le puede convertir “en un partido de nicho” “Espinosa tenía una ambición sana, un partido que quería ser partido de Gobierno. ¿se alcanzará? ¿no se alcanzará? pero claro si lo que queremos es ser un partido de nicho, donde tengamos 15 o 20 escañitos que nos permitan alcanzar la edad de jubilación. Eso ya es otra cosa”, ha añadido.

Según ha expuesto, mientras el PP en la campaña viró “hacia la izquierda, muy inteligentemente, para ganar votos en las elecciones”, los de Abascal no aprovecharon esa estrategia: giraron “a la derecha” y dejaron “un hueco” por el que han “perdido 570.000 votos que han ido a la abstención”. “En ese espacio ideológico muy pegado a la derecha, yo creo que es un partido de nicho”, ha insistido.

Preguntado por la falta de autocrítica en el partido, tras perder 19 diputados y más de 600.000 votos en las últimas elecciones, el economista ha asegurado que “hemos pasado de la derechita cobarde a la derechona llorona”. Considera que el contexto electoral el 23J y en las elecciones de hace cuatro años, cuando obtuvieron 52 escaños, no ha cambiado mucho. Sostiene que en las elecciones de 2019 también se encontraron con un cerrojazo “en los medios tradicionales”, con las apelaciones del PP al voto útil, así como con “el infundio y la mentira” contra Vox. “Eso siempre ha existido”, reseña Manso, que considera que en esta comparación es “donde se nota la falta de autocrítica” porque hace cuatro años ya luchaban “en esas condiciones”.

En relación a las críticas que Vox ha dirigido al PP, al que ha culpado de sus malos resultados, el economista ha utilizado un símil para ridiculizar el argumento al que se han aferrado en la calle Bambú, donde se encuentra la sede central del partido. “Usted no puede meter un refresco de cola nuevo y pretender que Coca Cola y Pepsi le pongan a su disposición su red de distribución. No se la van a poner”, ha indicado. Y ha añadido: “No parece razonable no entender que esto es un mercado”.