Adriana Lastra: “Ha habido un caso de transfuguismo político y nos queda por saber el precio que ha pagado el PP”

El PSOE carga contra el PP sin paños calientes por la jugada para intentar tumbar la reforma laboral, que fracasó por un voto erróneo en la bancada popular. "Lo que ha habido es un caso de transfuguismo político, de compra de voluntades por parte del PP y lo único que nos queda por averiguar es el precio que ha pagado el PP", ha acusado la vicesecretaria general, Adriana Lastra, que ha asegurado que se trató de una maniobra "planificada" previamente junto a los dos diputados de UPN que votaron en contra tras haberse comprometido al 'sí' con el que la coalición se aseguraba la convalidación del decreto por tres votos. La dirigente socialista ha desvelado que Sergio Sayas, uno de los dos parlamentarios de UPN, fue el primero con el que contactaron para sondear los apoyos a la nueva normativa laboral y que transmitió a los socialistas que votarían a favor siempre y cuando no se tocara "una coma" del texto acordado con sindicatos y patronal, pero les remitió a hablar con el presidente del partido, Javier Esparza. "Es lo que hicimos", ha dicho Lastra.

"Si siguen los acontecimientos, es claro que el PP conocía de antemano la decisión de los dos diputados de UPN. Nos queda por descrubrir el precio que el PP ha pagado, qué les han prometido para comprar la voluntad de estos dos diputados", ha dicho Lastra, que ha insistido que "hasta el último momento" los parlamentarios navarros les dijeron que "iban apoyar la reforma laboral", como hicieron con los periodistas. "Había una estrategia perfectamente planificada para comprar esas voluntades, que no se nos hiciera llegar, para que no tuviéramos capacidad de reaccionar", ha denunciado la número dos del PSOE.

Lastra también ha expresado públicamente lo que este jueves a última hora aseguraban en las filas socialistas: los contactos de dirigentes del PP y Vox con los parlamentarios de UPN a lo largo de la jornada después de que hubieran asegurado que secundarían las directrices de la dirección. "Pudimos ver a dirigentes del PP y Vox hablando con los diputados de UPN en el hemiciclo, la cafetería y los aledaños [del Congreso]. Por eso nuestros compañeros preguntaron en varias ocasiones si iban a mantener el sentido del voto", ha señalado.

Más allá de la traición a su propio partido y a la palabra dada a los socialistas por parte de Sayas y Carlos Adanero, Ferraz sitúa en la diana a la cúpula de Génova: "El PP de Pablo Casado y de Teodoro García Egea es capaz de cualquier cosa con tal de llevar adelante sus pretensiones". Preguntada por la influencia que esta situación puede tener en las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero, Lastra sostiene que pasará factura a los conservadores: "Todos los ciudadanos se han dado cuenta de que el PP es capaz de cualquier cosa". "Este PP no es fiable, no es confiable", ha lamentado la dirigente socialista, que lo ha puesto al nivel del "que se jodan" que profirió la entonces diputada Andrea Fabra cuando se aprobó la reforma laboral de Mariano Rajoy que supuso una importante merma en los derechos de los trabajadores.

Lastra considera que la batalla judicial que anticipan PP y Vox por el resultado de la votación -al no repetirse por el error del diputado Alberto Casero- "tiene muy poquito recorrido". "Están haciendo una sobreactuación para no hablar de lo importante, que es la convalidación de la reforma laboral, pero sobre todo ese caso de transfuguismo político que el PP ha alentado", ha expresado la vicesecretaria general, que ha asegurado que "no ha sido un error telemático", como intentó hacer creer la cúpula popular en los primeros momentos de incertidumbre. "Si quieren que le dé un consejo al PP, que enseñen a votar a sus diputados telemáticamente. En las votaciones hay fallos humanos, nunca se ha producido un fallo técnico en las votaciones telemáticas, jamás, en el Congreso", ha expresado. "Que no pongan en riesgo, en solfa a las instituciones, quien se ha equivocado el señor Casero, que lo multen, que lo castiguen, pero que no enturbien en esa versión trumpista a la española las instituciones", ha dicho Lastra.

Sobre la búsqueda de apoyos fuera del bloque de la investidura, que según Unidas Podemos ha provocado esta situación delicada para aprobar la reforma laboral, Lastra ha descargado la responsabilidad en las fuerzas políticas que se opusieron, pero ha asegurado que no tendrá repercusiones en la relación con los socios habituales de la coalición. "Estamos convencidos, y no es que lo diga yo es que lo dicen las otras fuerzas, de que a partir de este momento volveremos a encontrarnos en el camino en las distintas votaciones Llo ha dicho ERC y PNV. Es en eso en lo que está trabajando el PSOE", ha dicho Lastra, que ha recordado que "la hoja de ruta" del PSOE "siempre" ha sido recabar los mayores apoyos posibles.