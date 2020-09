Almeida ve "coherentes" las medidas y critica que Illa induzca a "confusión"

Madrid, 25 sep (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado "coherente" que la Comunidad de Madrid extienda las restricciones de 37 zonas básicas de salud a otras ocho, aunque cree que "induce a confusión y enfrentamiento" que "al mismo tiempo" el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya dicho que las medidas deberían extenderse a toda la capital.

En su cuenta de Twitter, el regidor ha "desmentido" que "haya discrepancias" con la Comunidad de Madrid, y ha pedido al Gobierno central "que siga colaborando en la lucha contra la pandemia".

"No es tiempo de enredar", asevera Almeida en la red social.

La Comunidad de Madrid ampliará a partir del lunes próximo las restricciones de movilidad vigentes en 37 zonas sanitarias a otras ocho con 167.381 habitantes, por lo que serán 45 zonas y más de un millón de vecinos afectados, ha anunciado este mediodía el viceconsejero madrileño de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero.

En otra comparecencia casi simultánea, el ministro Illa ha informado de que recomendó a la Comunidad de Madrid ampliar las restricciones de movilidad a toda la capital y a los municipios con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aunque el Gobierno regional solo ha extendido las medidas a las citadas ocho zonas.

En una entrevista en RNE tras conocerse las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno regional, Almeida ha valorado la necesidad de "seguir los criterios de las autoridades sanitarias que están a pie de calle", en este caso la Comunidad de Madrid, que es la que dispone de "mejores datos".

"Creo sinceramente que lo que han hecho es un ejercicio de coherencia en relación con las decisiones de la semana pasada, cuando, junto con alguna medida aplicable al conjunto de la ciudad como que las reuniones sociales no excedieran seis personas, hay determinadas zonas que presentan mayores tasas de incidencia que requieren medidas específicas", ha dicho Almeida.

Y agrega que el ministro Illa "quizá no debería haber hecho las declaraciones al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid porque induce a confusión a los ciudadanos y a un enfrentamiento que no beneficia a nadie".

"Abunda en una idea de enfrentamiento que no creo que sea la que beneficia a los ciudadanos", ha afirmado el también portavoz nacional del PP, a quien no le sorprende que no hayan entrado zonas como Lavapiés en las nuevas restricciones.

"Si las autoridades sanitarias han visto que en Lavapiés no se dan los requisitos necesarios que sí concurrían en otra serie de zonas no tenemos que sorprendernos de que no esté Lavapiés. Lo que debería sorprendernos es si alguna zona en la que concurra los requisitos aplicados por la Consejería de la Comunidad de Madrid no se incluye, y todavía nadie ha demostrado que eso haya pasado", ha dicho Almeida.

Panaderas, en Fuenlabrada; Miguel Servet y Doctor Trueta, en Alcorcón; García Noblejas, en Ciudad Lineal; Vicálvaro Artilleros, en Vicálvaro; Orcasitas, en Usera, y Campo de la Paloma y Rafael Alberti, en Puente de Vallecas, son las zonas sanitarias madrileñas en las que será restringida la movilidad a partir del lunes.

Como alcalde de Madrid, lo "único" que pide Almeida a las administraciones competentes es que "si tienen que adoptar medidas, sean cuales sean, las adopten".

Sobre la recomendación del ministro de restringir la movilidad en municipios madrileños con una incidencia mayor de 500 casos por cada 100.000 habitantes, Almeida ha recalcado que hay "muchas ciudades" o regiones en el país, como Navarra, ha puesto de ejemplo, que tienen una tasa mayor a esa.

"La pregunta es por qué a lo mejor están pidiendo a Madrid más que a otros territorios", ha dicho Almeida.

El alcalde también ha resaltado el "ejemplar" comportamiento de la ciudadanía de las 26 zonas ya restringidas desde el lunes pasado.

"Prácticamente, salvo los incidentes que se produjeron ayer en la Asamblea de Vallecas, no se ha producido ningún incidente reseñable ni significativo como consecuencia de las nuevas restricciones de movilidad", ha dicho el alcalde en relación a la concentración disuelta el jueves por la Policía Nacional frente al parlamento madrileño.