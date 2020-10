Arrimadas cree que Iglesias se "aferrará al sillón" y pide a Sánchez que "no le dé el reparto de los jueces"

Insiste en reformar el sistema de elección del CGPJ y espera que el PSOE acepte el suplicatorio si el Supremo pide investigar a Iglesias

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha augurado que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, no dimitirá aunque el Tribunal Supremo decida investigarle por tres delitos en relación con la 'pieza Dina' del 'caso Villarejo', y ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no le dé el reparto de los jueces" a través de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"¿Qué espero que haga el señor Iglesias? Nada, se va aferrar al sillón. Pero espero que a Sánchez se le ilumine un poco el sentido común y no le dé a este señor el reparto de los jueces", ha declarado en un encuentro 'online' organizado por Nueva Economía Fórum. Desde su punto de vista, el vicepresidente segundo dimitiría en caso de ser imputado "si tuviera un mínimo de coherencia", pero "no la tiene".

Según ha apuntado, Iglesias tiene un "récord Guinness" por ser quien más rápidamente se ha convertido en la "casta política" a la que antes criticaba. Ahora ya no habla de eliminar los aforamientos políticos porque está "agarrado" al suyo --para que no le juzgue un tribunal ordinario--, y "no va a dimitir por nada del mundo" pese a que antes "decía que todo el mundo era corrupto y que había que dimitir a la mínima".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pidió el pasado miércoles al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación con la pieza en la que se investiga el robo del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía.

El secretario general de Podemos sostiene que es "absolutamente imposible" que el Supremo le impute porque esa posibilidad sería "inconcebible" en una democracia como la española, donde "todavía no se ha condenado ni imputado a nadie solamente por sus ideas".

SERÍA "PELIGROSO" QUE PODEMOS "CONTROLARA LA JUSTICIA"

Por declaraciones como éstas, Arrimadas cree que los representantes de Unidas Podemos "no aceptan" las decisiones de los jueces y "quieren imponer, desde el poder ejecutivo o desde el legislativo, las resoluciones judiciales", lo cual supone un "peligro público".

Tras reiterar su rechazo al actual sistema de elección de los vocales del CGPJ, pues cree que supone el "reparto político de los jueces", la líder de Ciudadanos ha advertido de que "sería muy peligroso" que el partido morado "controlara la Justicia".

Por ello, ha instado a Sánchez a rectificar y aceptar la proposición de ley de Cs para reformar el sistema de designación de los miembros del CGPJ, de manera que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos por jueces y magistrados, no por el Congreso y el Senado.

Por otro lado, la presidenta de Ciudadanos se ha referido a la posibilidad de que el Tribunal Supremo acepte finalmente abrir una causa para investigar Iglesias y éste rechace declarar voluntariamente, en cuyo caso el magistrado instructor podrá proponer a la Sala de lo Penal del alto tribunal que curse el suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder interrogarle formalmente.

Ante ese escenario, espera no ver al PSOE "votando en contra" de aceptar el suplicatorio, y ha señalado que esa decisión "no tendría precedentes en la democracia española".