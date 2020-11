Arrimadas no se siente aludida por las críticas de Rivera: "No se estaba refiriendo a nosotros, sino a la situación actual"

lnés Arrimadas ha intentado este viernes restar importancia a las duras andanadas que le lanzó el día anterior su predecesor, Albert Rivera, que cargó desde Zaragoza contra su estrategia de pactos con Pedro Sánchez y aseguró: "Saben que yo no aguanto ni un minuto apoyando cosas en las que no creo. Uno puede ser flexible, laxo, tener cintura, pero uno tiene que tener dignidad. Y cuando la dignidad en la vida la pierdes, eso no se recupera. Sinceramente, veo todo lo que pasa y digo: 'ay por Dios, menos mal que dimití'. Si tengo que aguantar todo esto, tengo que ir escoltado, pero frente a mis votantes", remató Rivera. Posteriormente Rivera matizó sus palabras y puso en un tuit que no se refería a la cúpula de Ciudadanos.

En una entrevista en el Programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser con la periodista Ángeles Barceló, Arrimadas se ha escudado en esa rectificación y ha señalado que "si él dice que no se refería a la cúpula de Ciudadanos lo que no se puede es coger las palabras de Albert diciendo que sí y luego las palabras de Albert diciendo que no y no escucharlas": "Yo he escuchado todo el corte [momento de la grabación con sus palabras] y no se está refiriendo a nosotros, sino a la situación actual". "Pero bueno, da igual", ha añadido, " yo creo que muchos ciudadanos están entendiendo que hacía falta en España un partido que se pusiera a dialogar, que se pudiera sentar a negociar y que tuviera principios firmes". "Y nosotros no vamos a pasar por esa humillación de Otegi. Yo creo que mucha gente está agradeciendo que hay un partido que frente a todo lo que está pasando está haciendo las cosas diferentes, que está entendiendo la situación y que es coherente", ha añadido, dejando luego claro que "hay muchas cosas por las que no pasamos". "Parece que si los nacionalistas se sientan a hablar está muy bien pero si los grandes partidos nacionales lo hacen es un pecado", ha lamentado.

Arrimadas ha negado también que haya división en su partido sobre esa estrategia de pactos con Sánchez y ha recordado que también los han cerrado con el PP. "Estamos todos a una. Las decisiones se tomaron hace tiempo en la Ejecutiva", ha señalado, para desvelar que frente a los que la critican también recibe "muchas muestras de apoyo, de gente que nos dice que estamos haciendo lo correcto y no podríamos hacer lo contrario". "Estoy orgullosa de mi equipo y convencida de que seguiremos trabajando en medidas moderadas aunque no es fácil", ha afirmado.

"Da la sensación de que hay dos gobiernos"

Arrimadas ha dicho que "da la sensación de que hay dos gobiernos" y ha reconocido se entiende bien con la parte más moderada, como Nadia Calviño, y con barones socialistas como el aragonés Javier Lambán o el castellanomanchego Emiliano García Page.

La líder de Ciudadanos ha reiterado que sigue con la mano tendida al diálogo "hasta el último momento" pero que "Sánchez tiene cada vez menos tiempo para rectificar" y elegir "la vía de más separatismo" o la vía "moderada" que representa Ciudadanos si quiere su apoyo.

Además, ha cargado contra la ley Celaá porque cree que es una concesión a "los separatistas de ERC" a cambio de su apoyo a los PGE y elimina, en su opinión, la posibilidad de que los niños puedan estudiar en castellano. Al recordarle Ángeles Barceló que ese es un derecho que va a seguir existiendo, Arrimadas ha replicado: "Le digo como madre y como catalana que no se puede escolarizar a un hijo en castellano y si se quiere hacer se tiene que ir a los tribunales". "¿Por qué aceptan estas humillaciones y se arrastran tanto?. Eso no hay por dónde cogerlo", ha zanjado

