La Asociación de Víctimas del Terrorismo rechaza el encuentro con Sánchez y le insta a romper los "pactos" con Bildu

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) rechaza la reunión con Pedro Sánchez convocada en el Palacio de la Moncloa y al que asistirá la Fundación Víctimas del Terrorismo, de cuyo patronato forma parte, al considerar que busca "blanquear" al presidente del Gobierno. En un comunicado, la asociación asegura que quiere "desmarcarse" de esa convocatoria y lamenta que Sánchez no les haya recibido en dos años, a pesar de haberlo solicitado. Moncloa ha organizado un encuentro este martes con el patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo, según figura en la agenda del gabinete que se envía cada noche, en el que, además de Sánchez, participarán varios ministros, entre ellos la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La convocatoria se produce en plena polémica por el acercamiento del PSOE a EH Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

La AVT, que ya encarnó una de las oposiciones más duras contra José Luis Rodríguez Zapatero, aprovecha esa coyuntura para rechazar el encuentro y exige al presidente que rompa "todos los pactos con ellos mientras que no condenen la violencia ejercida por ETA y reconozcan que ninguno de sus atentados tuvo justificación alguna". Desde el PSOE insisten en que no hay ningún acuerdo con la formación de la izquierda abertzale, aunque también intentar normalizar las relaciones parlamentarias con EH Bildu. La AVT asegura que si fuera a la reunión le echaría en cara la "política penitenciaria del Gobierno", que como otros anteriormente están acercando presos etarras a cárceles de Euskadi ante el fin de la política de dispersión; "los homenajes a los terroristas" -reclama leyes que los impidan-, y "su socio preferente EH Bildu".

No obstante, la asociación no forma parte de la comitiva que asistirá a La Moncloa dado que, según explica en el comunicado, ni siquiera ha sido invitada. A pesar de que en las previsiones del Gobierno figura que la reunión es con el patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo, de la que forma parte con una vicepresidencia que ocupa Ángeles Pedraza, se trata de un encuentro con el Patronato del Centro Memorial para las víctimas del terrorismo, que según explica la AVT es una "fundación estatal cuyo Patronato está formado mayoritariamente con representantes de las diferentes administraciones públicas". "De hecho, de los 20 Patronos del Centro Memorial, solo dos son en representación de las víctimas: el Presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), y un patrono designado a propuesta de la FVT previa elección de forma rotatoria por un período de un año entre los Patronos que han sido designados por las asociaciones y fundaciones", prosigue el comunicado en el que denuncia "que ese segundo puesto es precisamente rotatorio y se debería de haber cambiado hace más de dos años". "Las víctimas del terrorismo no estamos representadas en ese organismo", sentencia la nota.

"Desde la AVT queremos desmarcarnos de este encuentro que sólo busca blanquear a un Presidente del Gobierno que nos lleva ignorando años", lamenta la asociación, que asegura que han pedido "varios encuentros al presidente" y que la última petición se produjo el pasado 21 de octubre a Iván Redondo, director del gabinete, que les trasladó que "no se podía llevar a cabo ningún encuentro". La asociación critica que nada más llegar a Moncloa el 5 de julio de 2018 Moncloa les aseguró que buscarían un hueco para llevar a cabo un encuentro "en próximas fechas". "A día de hoy, más de dos años después, seguimos esperando", dice el comunicado.

La presidenta de la AVT mantuvo un encuentro el mes de septiembre con el líder del PP, Pablo Casado, en el que aprovecharon para denunciar los contactos del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu y que esté dispuesto a "negociar presupuestos por presos". También en el mes de enero se produjo un encuentro con motivo de la investidura en el que la AVT planteó que "EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más". El jefe de la oposición no ha dudado en usar a las víctimas del terrorismo y sumarlas en su ofensiva contra el Ejecutivo.