La Audiencia Nacional aborda el último fleco en la entrega de Pollo Carvajal

Madrid, 29 oct (EFE).- El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aborda este viernes el que previsiblemente podría ser el último fleco en la entrega del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, a Estados Unidos, donde se le reclama para ser juzgado por delitos de narcotráfico.

Una entrega que estaba programada para la semana pasada, si bien a última hora la sección tercera de lo penal se percató de un defecto de forma que impidió materializarla y acordó dejarla en suspenso.

El motivo de la marcha atrás es que el pleno no cumplimentó un auto del propio pleno que debía formalizarse antes de ejecutar la entrega, tal y como alegó la defensa de Carvajal, que explicó que era para pedir garantías a Estados Unidos de que no va a ser condenado a cadena perpetua.

El pleno estudia esta mañana si pide esas garantías a Estados Unidos y, en el caso de hacerlo, deberán plasmarlo en una resolución, según precisan las fuentes consultadas.

No obstante, la defensa de Carvajal mantiene que hasta que la Sala de lo Contencioso no resuelva el recurso que presentó contra la denegación del asilo que solicitó, el exgeneral no puede ser extraditado.

Desde que fue detenido e ingresó en prisión tras casi dos años en paradero desconocido, Carvajal ha tratado de frenar su entrega por todos los medios: desde pedir asilo hasta llegar al Tribunal Supremo, que esta semana también ha rechazado su recurso contra el acuerdo del Gobierno a extraditarle.

Y al margen de los recursos, también se ha prestado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre presuntas tramas de corrupción del régimen chavista con exdirigentes políticos españoles.

Precisamente, este miércoles declaró ante este magistrado en el marco de unas diligencias reabiertas sobre la financiación de Podemos y volvió a apuntar a supuestos pagos a exdirigentes como Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa, además de comprometerse a aportar una lista de testigos que el juez llamará a declarar bajo la condición de testigos protegidos.

Entre los asuntos que debatirán los magistrados en el pleno ordinario de este viernes también se encuentra la decisión del juez Juan Carlos Campo, exministro de Justicia con el actual Gobierno, de abstenerse de decidir sobre algunos recursos del caso Kitchen, que gira en torno al presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas orquestado desde el Ministerio del Interior en 2013, cuando gobernaba el PP.