Ayuso califica ante Feijóo de “bisoños” sus intentos de negociar con el PSOE: “Abramos los ojos”

“Abramos los ojos. La base social del PSOE ha cambiado. Ya no es la igualdad que tanto han empleado. No nos damos cuenta, apelamos de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron, unos supuestos valores socialistas ya no existen. La vieja guardia es maltratada. Han fabricado un monstruo que ya no responde a su dueño, a su creador”. Así ha criticado este jueves la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los intentos de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, de pactar con Pedro Sánchez, a quien ayer mismo rogó que le hiciera presidente durante dos años.

Feijóo descarga el fiasco de su investidura en el rey y la presidenta del Congreso

En un discurso proferido esta mañana en Collado Villalba en el inicio del curso político del PP de Madrid, y ante la plana mayor del partido nacional y de su presidente, Ayuso ha hecho una cerrada defensa de sus políticas, no siempre coincidentes con los de su jefe. “Defender cada día las causas buenas y necesarias es una tarea muy dura, ardua tarea, durísima”, ha asegurado.

Ayuso se ha regodeado ante Feijóo de que su estrategia le ha dado la mayoría absoluta en Madrid. Según ha dicho, esa “defensa de causas buenas” también “implica un gran desgaste, pero merece la pena cuando se cree en lo que se está haciendo, y cuando los ciudadanos de izquierda a derecha respaldan tu labor en las urnas”. “Esto es lo que ha ocurrido con el PP de Madrid. Por eso comenzamos este curso con mayoría absoluta en Asamblea, capital y otros municipios”, ha señalado.

Aunque la presidenta ha defendido de palabra a su jefe de filas, considera baladís sus intentos de atraer a una mayoría que le permita ser presidente del Gobierno. Y ha arremetido contra su acercamiento a Pedro Sánchez al calificarlo de “bisoño”, es decir “nuevo e inexperto en cualquier arte u oficio”, según la RAE.

“No vamos a cambiar”, ha dicho. “Cuando más se estrecha el camino y más difícil, más nos crecemos en la adversidad”, ha apuntado, anticipando que su intención es continuar con la bronca política que tan buenos réditos electorales le ha dado.

Ayuso se ha arrogado méritos que difícilmente son suyos. “Fuimos los primeros que empezamos a alertar sobre el problema de las drogas, el repunte de las drogas en España”, ha asegurado. “De la salud mental, la soledad, los problemas de natalidad”, ha añadido.

Ayuso alienta el guerracivilismo

La presidenta regional ha insistido en su estrategia de comparar a Madrid con toda España. Y ha lanzado un mensaje para aquellos que, incluso dentro de su partido, no quieren que Ayuso tenga la tentación de dar el paso a la política nacional

“Madrid está para España. Vamos a defender la verdad cada día. Un proyecto al servicio de España”, ha dicho del PP de Madrid, del que habla casi en clave confederal sobre el PP nacional que dirige Feijóo. Como si fueran proyectos independientes. A veces paralelos, pero nunca el mismo.

En obvia clave interna, Ayuso ha criticado a quienes le dicen “que el discurso de Madrid no es el de fuera” y que “lo que se dice en Madrid no se dice en el resto de España”. Un discurso que “solo alimentan aquellos que se abochornan de los pactos con el nacionalismo y necesitan justificar su dependencia del independentismo”, ha zanjado.

“Madrid frena el negocio y el discurso de los nacionalismos”, ha asegurado.

Ayuso ha asegurado que la “política nacional pasa por momento muy difícil”. “Nos encontramos por primera vez en muchas décadas con un frente. Un frente que opera en contra de, no a favor de España”, ha apuntado. “¿Qué propuestas escuchamos a favor de nuestra nación? No hay propuestas. Los delitos, las malas prácticas, la mala gestión siguen ocultados porque se necesitan los unos a otros”, ha añadido.

Ayuso ha dicho que España está “cada vez más cerca de un repúblcia federal laica y plurinacional”. “Lo decimos desde este partido”, ha dicho, en referencia al PP de Madrid.

Y en una evidente relación con la Guerra Civil tras el golpe de Estado fascista de 1936, Ayuso ha concluido: “Hagan lo que hagan, es su bando. Como en el siglo XX nos llevan al combate”. “Ese frente no necesita ganar elecciones. Le basta con que España entera pierda. Rompen la convivencia en todo el país, llevan el problema de convivencia que ha habido en Catalunya a toda España. Para que no nos podamos entender entre amigos, familias, hermanos. Lo peor de todo no es que quieran discrepar, niegan a los demás. Niegan al otro supuesto bando”, ha añadido.

elDiario.es ha pedido formalmente una reacción a la dirección nacional del PP. Ante la pregunta expresa de qué opina de las palabras de Ayuso sobre la existencia de “un bando” que lleva “al combate” a una parte de España “como en el siglo XX, la respuesta ha sido un lacónico ”nada“.

Feijóo arroja la toalla

Feijóo tampoco ha reaccionado en vivo a lo dicho por Ayuso. De hecho, ha glosado su discurso. “Escuchando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, uno llega a la conclusión de que Madrid es la mejor ciudad del mundo.

“Aquellos que tengan dudas después de escuchar todo lo que ha dicho, que es una pieza oratoria que convendría releer, en lo que a Madrid se refiere os quiero asegurar que aquellos que no tengan claro si quieren o no vivir en Madrid que lean ese texto y comprueben que todo lo que ha dicho es verdad”.

Tras Ayuso ha llegado el discurso de Alberto Núñez Feijóo, que de entrada ha vuelto a intentar quitarse la responsabilidad de una investidura fallida, tal y como que él mismo ha reconocido, y descargarla en el rey Felipe VI.

“Quizá este proceso de investidura no me lleva a la investidura, pero llevará a la política nacional y al Congreso la igualdad de los españoles la dignidad de las instituciones y la prioridad de las familias”, ha dicho el líder del PP, quien ha añadido: “Cumpliré con mi deber como candidato a la investidura, y llegado el momento, más tarde que temprano o más temprano que tarde, con una Presidencia. Y a esa Presidencia no vamos a llegar por atajos”.

Feijóo ha insistido en este discurso derrotista. “Es posible que defender la igualdad de todos los españoles nos deje sin la Presidencia dentro de un mes”, cuando está prevista la votación en el Congreso, “pero llegaremos al Gobierno defendiéndola”, ha añadido. “Aunque nos quedemos a cuatro votos de la Presidencia”, ha vuelto a reconocer, “los 11 millones no se merecen que les olvidemos”, ha dicho.

Y ha zanjado: “En política lo importante no es ser presidente después de perder. Lo importante es, después de ganar, servir a tu país en el lugar que te toque, sea o no razonable”.