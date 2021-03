Ayuso no tiene pensado hacer fichajes estrella y cree que los cambios entre partidos no benefician "a nadie"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no tiene pensado hacer fichajes estrella de cara a su lista electoral y que, a su parecer, los cambios constantes de personas entre partidos que se han visto en los últimos días no benefician "a nadie".

"En principio no tengo pensando hacer grandes movimientos, ni fichajes estrella, ni traer novedades en concreto. Vamos a seguir trabajando con los mismos equipos y dando estabilidad a la política madrileña", ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

A pesar de que ha indicado que ha tenido muy buena relación con diputados y consejeros de Ciudadanos, así como con miembros de Vox y PSOE, ha defendido que quiere presentar un "proyecto concreto", que es con el que pidió la confianza de los madrileños hace menos de dos años.

"Por ahora esa es mi intención. Evidentemente, hablaré con todos y el futuro no está escrito pero así de primeras sí que me gustaría presentar una lista de una misma formación", ha declarado. A su parecer, "es lo mejor para dar seguridad" y para no volver a verse envueltos "en las mismas circunstancias".

"Creo que en las últimas semanas nos hemos visto todo el rato con cambios de personas de partidos a otros partidos constantemente y yo creo que esto no beneficia a nadie", ha zanjado.