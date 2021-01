Aznar: "No son merecedores de mayores respetos los que dan un golpe de estado en España que los que lo dan en EEUU"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha equiparado este lunes el asalto al Capitolio estadounidense del pasado día 6, perpetrado por seguidores de Donald Trump, con la situación que se vive en España. "En España hay partidos y fuerzas que tienen que tener mucho cuidado a la hora de evaluar y valorar lo que ha pasado allí porque ellos están haciendo lo mismo aquí", ha sentenciado.

Durante una charla en Madrid con el expresidente colombiano Andrés Pastrana, el también presidente de la Fundación FAES no ha querido concretar a qué partidos se dirigía son sus acusaciones, si bien ha insistido en señalar a esas fuerzas políticas: "Y no son merecedores de mayores respetos los que dan un golpe de estado aquí que los que dan un golpe de estado allí", ha asegurado, en alusión a EEUU.

Aznar también ha asemejado lo vivido en el Capitolio con el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. "En EEUU han vivido un intento de golpe de Estado pero nosotros lo vivimos en octubre de hace dos años", ha asegurado, además de tratar de remarcar su rechazo a lo ocurrido en Washington hace ya dos semanas. "¿Cuál es la diferencia entre unos insurrectos y otros?", se ha preguntado, para concluir que "lo que quieren unos y otros es acabar con el sistema constitucional".

"No tengo ninguna duda el juicio que me merece lo que ha pasado en EEUU. Fue un intento de golpe de Estado instigado por el presidente de EEUU y no tiene precedentes. Es de una gravedad democrática extraordinaria", ha insistido. A su juicio, "cuando se asalta la casa de la democracia de EEUU se asalta la casa de la democracia de todo el mundo". Aznar ha asegurado que Trump "debe responder por lo que ha hecho" y lo debe hacer en un "juicio político" como el 'impeachment'.

Lo que necesita "la España de hoy"

En una de sus intervenciones durante el coloquio, Aznar ha considerado que en "la España de hoy" se deben abordar "cuatro puntos fundamentales": "Rehacer la nación, rehacer el Estado, reconstruir la economía y la base social de España, y colocar a España entre los países influyentes del mundo".

Para el expresidente "España no es que tenga un problema de desgobierno, es un no-Gobierno". "La cogobernanza es una filfa que significa un no-Gobierno y en España tenemos un no-Gobierno", ha asegurado, sobre la gestión de la pandemia. En este punto, se ha preguntado: "¿Es tan difícil un plan nacional de vacunación".

Aznar ha querido lanzar una última advertencia, al hilo del aplazamiento de las elecciones catalanas del 14 de febrero al 30 de mayo. "Cuidado con esta costumbre que se va arrigando de aplazar las elecciones. ¿Qué hubiésemos dicho aquí, qué hubiesen dicho los que más tienen que callar si Trump hubiera decidido aplazar las elecciones de EEUU? Estamos jugando otra vez con una cuestión fundamental que es la libertad", ha concluido.