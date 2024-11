Bolaños evita confrontar con Mazón y celebra el apoyo del PP a las ayudas por la DANA

La consigna en el Gobierno es clara y cada miembro del Ejecutivo que habla en público la lleva a rajatabla: no entrar al trapo de los reproches, insinuaciones o acusaciones que el president de la Generalitat Valenciana o el PP puedan lanzar sobre la gestión de la catástrofe que se ha cobrado al menos la vida de 217 personas. Por los sucedido en las últimas horas y por la magnitud de la tragedia, en la Moncloa tienen identificado que el sentir unánime de los afectados y de la inmensa mayor parte de la ciudadanía española coincide en exigir a los responsables políticos soluciones al desastre y no reproches cruzados. Y convencidos de ello en el equipo de Pedro Sánchez se afanan por no confrontar ni con los populares ni con Carlos Mazón.

En ese intento de mostrar una imagen de unidad y cooperación, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha reunido este lunes en el Congreso con representantes de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox. Y en su comparecencia posterior no solo ha evitado el choque con la oposición sino que ha alabado el tono empleado por Miguel Tellado y Macarena Montesinos, sus interlocutores parlamentarios del PP.

“Agradezco la predisposición y el buen tono que ha mostrado el PP”, se ha referido expresamente Félix Bolaños a los de Feijóo después de la ofensiva de los últimos días del líder de la oposición y de que este mismo lunes el propio Carlos Mazón señalase al Ejecutivo Central y culpara a la Unidad Militar de Emergencias y a la Conferencia Hidrográfica del Júcar del retraso en las actuaciones.

Aunque en privado el Gobierno no esconde que la gestión de Mazón ha resultado desastrosa e irresponsable y que consideran incluso poco leales sus declaraciones de las últimas horas, en público cualquier pregunta que se lance al Ejecutivo tiene siempre la misma respuesta. “El dia que demos respuesta a esta tragedia podremos hablar de otras cosas, ahora es el momento de la unidad, de que el Gobierno de España y el de la Generalitat Valenciana trabajen de la mano para defender y proteger a todos los afectados”, respondió Bolaños a preguntas de la prensa tras su ronda de reuniones.

Repreguntado por la acusación de Mazón a los mandos militares por la tardanza en actuar, insistió en su única linea argumental: “En absoluto voy a entrar en ninguna declaración que se salga de la voluntad de trabajar unidos, porque seremos más eficaces y porque es lo que pide la ciudadanía, que nos dejemos de debates estériles”, ha zanjado.

Cuestionado también por el contenido de la reunión con los populares, el ministro ha asegurado que ni Tellado ni Montesinos le han trasladado en ningún momento la exigencia que los populares lanzan en público desde hace días respecto a que Pedro Sánchez declare la emergencia y aparte al president de la Genralitat de la gestión para que el Gobierno central asuma el mando. Y ha agradecido que confirmen que apoyarán el decreto de medidas urgentes que el Consejo de Ministros impulsará este martes.

Bolaños ha confirmado que esa reunión del Consejo de Ministros servirá para dar luz verde a un decreto que incluirá un amplio paquete de medidas de todo tipo y con varios ministerios implicados. Habrá ayudas directas pero también medidas fiscales, como el aplazamiento del segundo abono del IRPF a los afectados, o mecanismos diseñados por el ministerio de Trabajo en consonancia con los empleados durante la pandemia para proteger los puestos de trabajo y los derechos de los empleados afectados.