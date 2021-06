Buxadé aplaude que el PP no acuda al acto del Congreso: "Siempre nos vamos a alegrar porque vengan donde está Vox"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha aplaudido que el Partido Popular tampoco acuda al acto en homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados y sí a la concentración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Plaza de las Cortes.

"Nosotros siempre nos vamos a alegrar porque otros partidos políticos vengan donde está Vox, que siempre está con los españoles", ha señalado este Buxadé durante la concentración.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo no ha acudido al acto en el Congreso por considerar que el Gobierno "ha traspasado una serie de líneas rojas" al convertir a Bildu en sus "socios preferentes" y al no haber dudado en cambiar "presos por apoyo". Pese a no asistir al homenaje, este domingo representantes de la asociación que dirige Maite Araluce se han concentrado frente al Congreso para rendir a las víctimas su propio tributo.

Durante la concentración, Buxadé ha advertido de que la "memoria y la dignidad" de las víctimas del terrorismo está siendo "atacada" por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Vox siempre va a estar con los españoles, en la calle", ha insistido.

"Nos gustaría que ellos saliesen de ahí, donde están protegidos, y vengan aquí a estar con las víctimas. Aquí es donde debemos estar, en la calle con los españoles", ha señalado en referencia a Ciudadanos, que sí ha acudido al acto del Congreso.

Vox, según ha explicado Buxadé, no ha entrado al Congreso porque no van a "colaborar en un acto de cinismo, con la presencia de Bildu, los herederos de ETA". "El lugar de Vox es la calle con las asociaciones de víctimas del terrorismo", ha insistido.

Para el portavoz de la formación que preside Santiago Abascal, "hay una España política que quiere pactar con los herederos políticos de ETA y una España real que está en la calle defendiendo la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas".

"No necesitamos que nos construyan ningún relato político, los españoles saben que ha sido el separatismo y el terrorismo de extrema izquierda los que llenaron de sangre y de muerte las calles de España", ha indicado.

El portavoz de Vox ha reivindicado la memoria para las 855 víctimas de ETA y también para los 378 asesinatos sin resolver: "Los separatistas y la extrema izquierda pisotean la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo. Sánchez no se compadece de las víctimas del terrorismo".