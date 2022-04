Carmena niega que vaya a presentarse a la alcaldía de Madrid: “Jamás se me ha pasado por la cabeza”

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha negado las afirmaciones de la que fuera su teniente de alcalde y actual portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, que en una entrevista con elDiario.es, ha afirmado que van a pedirle que se presente a las elecciones para recuperar la alcaldía. “Ni muchísimo menos pienso presentarme”, ha dicho en declaraciones a la Cadena SER. Carmena ha subrayado que, aunque “tiene amistad” con ella, no está vinculada al grupo de Higueras, como tampoco lo está a Más Madrid, a pesar de tener “mucha amistad” también con Rita Maestre.

“Aquella era la candidatura que ganamos las elecciones, fue así y a todos les tengo muchísima consideración y me gustaría que que buscaran alguna manera de llegar a acuerdos entre ellos y de formar una buena candidatura para el futuro”, ha expresado, para repetir: “Desde luego, no se me pasa por la cabeza. Ya dije que me iba de la política activa y así estaré”.

Preguntada sobre si le habían comentado algo a ella antes de hacer estas declaraciones, la exalcaldesa ha dicho que no, que se enteró ayer lunes por la mañana, cuando una amiga suya le pasó la entrevista de Higueras mientras iba en el Metro. Así, Carmena ha reconocido que se ha llevado “un buen disgusto” con la noticia, porque esas “no son maneras” y ha repetido que ella no está “en ninguno” de los grupos políticos. “Lo que quisiera es que no se produjera la escisión”.

Sobre si les ha dicho algo después de enterarse, Carmena ha respondido que no, porque no quiere “estar vigilando a unos y a otros”. “Mi postura es muy clara”, ha vuelto a indicar, para dejar claro de nuevo que “jamás” se le ha pasado por la cabeza volver a formar parte de unas listas electorales. “De ninguna manera. Me conocen todos y saben que voy a decir que no, sistemáticamente”, ha terminado.