Casado afirma sin pruebas que el "Banco Central Europeo paga" a España "300.000 millones todos los años"

"Le ofrecí una tercera cosa: Pedro", decía el presidente del PP, Pablo Casado, este lunes en la Cadena SER, "vamos a hacer lo que te pide el Banco Central Europeo, que es el cumplimiento de las recomendaciones específicas del Semestre Europeo. Para entendernos, España no depende de los fondos, depende del Banco Central Europeo. Los fondos son 140.000 millones en seis años. El Banco Central nos paga 300.000 todos los años. ¿Qué me dijo Pedro Sánchez? Nada". Pues bien, el BCE no le pide a ningún Gobierno el cumplimiento de las recomendaciones específicas del Semestre Europeo en esos términos, porque el cumplimiento del Semestre Europeo es competencia de la Comisión Europea y del Consejo, de los Gobiernos. El BCE tiene jurisdicción sobre los bancos centrales de la zona euro, y su compra de deuda y activos no está condicionada al cumplimiento de las recomendaciones por país.

Para lo que sí que hay que cumplir las recomendaciones por país del Semestre Europeo, que es el mecanismo de gobernanza de la UE, así como con las reformas digitales y verdes es para acceder a los fondos de reconstrucción. Es más, esas peticiones se traducen en fichas que componen planes de reformas nacionales que se están, de hecho, negociando con la Comisión Europea, no con el BCE. Y serán la Comisión Europea y el Consejo las instituciones comunitarias que autoricen y supervisen el cumplimiento de esos planes.

Hasta tal punto es así, que en las últimas directrices sobre el reglamento de los fondos, publicadas por la Comisión Europea hace diez días, se dice: "Los Estados miembros deben acompañar cada solicitud de pago con la información necesaria para que la Comisión Europa pueda evaluar el cumplimiento de las condiciones de desembolso, y la Comisión podrá solicitar información adicional si es necesario. Si los objetivos y metas no se cumplen satisfactoriamente, se suspenderán los pagos y, eventualmente, se podría reducir la contribución financiera".

Es decir, la Comisión Europea sí puede cancelar los pagos si no se cumplen los objetivos, que en este caso sí tienen que ver con el Semestre Europeo.

"El Banco Central nos paga", afirmaba Casado. ¿Nos paga el BCE? En realidad, lo que hace el BCE es comprar deuda, y como toda deuda, la compra está sujeta a una devolución con intereses, aunque el hecho de que el BCE esté comprando tanta deuda (1,85 billones de euros hasta el verano de 2022) de la zona euro supone un alivio para los intereses que han de pagar los Estados por colocarla. Hasta el punto de que hay disponibles 240.000 millones del MEDE sanitario que nadie ha solicitado aún.

"300.000 millones todos los años", aseguraba el líder del PP. Esto tampoco cuadra. De acuerdo con los datos del Tesoro, España jamás ha emitido semejante cifra de deuda bruta en un año, ni siquiera en el de la pandemia, que fue de 277.000 millones, con un descalabro económico equivalente al de la Guerra Civil y con la barra libre abierta por la Comisión Europea. Y, cuando emite deuda, ni siquiera el BCE compra el 100%. Primero, porque sus reglas se lo impiden; segundo, porque hay más compradores en el mercado.

¿Entonces? La aproximación más verosímil al dato difundido por Casado, en tanto que su equipo no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, quizá tenga que ver con que a finales del año pasado el Tesoro cifró en un 25% la deuda total pública española en manos del BCE. Es decir, deuda acumulada, no deuda comprada en un año ni cada año, sino la deuda pública total a fecha de finales de 2020.

Y, de acuerdo con una regla de tres aproximada, si el BCE tiene una cuarta parte de la deuda total española, la cifra puede rondar los 322.000 millones de euros, teniendo en cuenta que la deuda española en relación al PIB escaló durante 2020 por la pandemia hasta el 115%.

Pero, claro, esa deuda total es una deuda acumulada, no es que cada año España sume 300.000 millones de deuda que "paga" (o, más bien, compra) el BCE.

Es más, según dijo hace tres semanas en la COPE el ex ministro de Economía de Mariano Rajoy y vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, "el año pasado [el BCE] compró deuda pública de España por un importe próximo a los 120.000 millones de euros, la práctica totalidad de la emisión neta y el equivalente a lo que España va a recibir del fondo de la UE en cuatro años [que son 140.000 millones]".

En todo caso, técnicamente, el que compra deuda no es el BCE, sino el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC, también conocido como Eurosistema). La mayor parte la adquiere directamente el Banco de España, y el resto el BCE de Fráncfort.

¿Fondos covid para Filomena?

Pablo Casado pidió hace dos semanas dinero europeo para los efectos del temporal. Pero el presidente del PP pidió desde unos "fondos Filomena", supuestamente de nueva creación, hasta "parte" de los fondos contra la COVID-19, algo que resulta inviable, en tanto que los fondos de reconstrucción están condicionados a proyectos de reforma vinculados a la transición digital y verde, así como a las recomendaciones del Semestre Europeo –mecanismo de supervisión económica de la Comisión Europea– de los últimos dos años.

Es decir, es un fondo pensado de "reconstrucción y resiliencia" para aprovechar la crisis económica, social y sanitaria del coronavirus para inyectar 750.000 millones en los 27 países de la UE para abordar transformaciones en los próximos años, no para paliar los efectos de un temporal: no puede usarse para una cosa distinta para la que se ha creado.

Para esto, para paliar los efectos del temporal, sí que hay otros fondos europeos, como el Fondo de Solidaridad, del que ha llegado dinero en el pasado para España tras catástrofes como la del Prestige, el terremoto de Lorca o los incendios forestales.

"Desde la FEMP, y en el marco europeo, tenemos que pedir fondos Filomena, para paliar los efectos de la tormenta perfecta", ha asegurado el líder del PP: "Esto es posible en el Parlamento Europeo. También es posible en los fondos de reconstrucción que estén viniendo, igual que lo seguiremos pidiendo con los fondos COVID", ha afirmado Casado.

La líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, afirmó: "Solo espero que no le escuchen en la Comisión Europea decir que quiere fondos COVID para Filomena ....... qué atrevida es la ignorancia".

Solo espero que no le escuchen en la Comisión Europea decir que quiere fondos COVID para Filomena ....... que atrevida es la ignorancia 🤦🏻‍♀️ https://t.co/ODyhzQzsqW — Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) 14 de enero de 2021

El vicepresidente de los Verdes en la Eurocámara y eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, respondió: "Es alarmante la falta de cultura política europea del jefe de la oposición. ¿Puede informarle alguien del funcionamiento del Fondo Europeo de Recuperación antes de que siga afirmando sandeces?"