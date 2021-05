Casado ofrece a Sánchez "lealtad" sobre Ceuta siempre que rompa su Gobierno y expulse a Unidas Podemos

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, responsabiliza directamente al Gobierno de la crisis en Ceuta por el "caos" y la "deslealtad" internacional del Ejecutivo, pero este jueves ha vuelto a asegurar que está dispuesto a ser "leal" a las directrices de Moncloa ante el problema migratorio aunque, para ello, ha puesto una compleja condición encima de la mesa: que Pedro Sánchez rompa su Gobierno de coalición y expulse del mismo a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y a todos los ministros de Unidas Podemos.

Sánchez, a Casado: "España está sufriendo un desafío de Marruecos y queremos saber de qué lado está la oposición"

"Si Sánchez quiere dejar las cosas claras, que hoy mismo rompa los acuerdos en los 40 ayuntamientos en los que gobierna con Junts, que está pidiendo que Ceuta y Melilla dejen de ser españolas, y que hoy mismo rompa su acuerdo de Gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática", ha asegurado Casado durante su visista al stand de Ceuta en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que está teniendo lugar esta semana en Madrid.

Lo que sostiene sin pruebas el líder del PP es que desde Unidas Podemos han "insinuado" que Ceuta y Melilla "no son ciudades españolas", una afirmación que en realidad el grupo confederal ha realizado. Pero Casado ha lanzado a Sánchez la siguiente pregunta: "¿Con quién está, con la oposición leal que pide firmeza y responsabilidad o con sus socios que insinúan que Ceuta y Melilla no son españolas?"

Este mismo jueves Podemos ha pedido a Casado "la inmediata rectificación" de sus acusaciones. En un mensaje en Twitter, la formación asegura que tales acusaciones son "falsas" y que "buscan desestabilizar el Gobierno", informa Aitor Riveiro.

Esperamos la inmediata rectificación de estas declaraciones falsas que buscan desestabilizar el Gobierno. @pablocasado_, deja de mentir a la ciudadanía. El único traidor a la patria, que se reunió hace una semana con quien pide la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos, eres tú.

"Deja de mentir a la ciudadanía. El único traidor a la patria, que se reunió hace una semana con quien pide la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos, eres tú", le han respondido desde Podemos, en referencia al encuentro que mantuvo Casado hace apenas nueve días con secretario general de Istiqlal, el partido marroquí de corte ultranacionalista que más fervientemente reivindica la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos.

A juicio de Casado, "la crisis diplomática que estamos sufriendo en Ceuta está causada por Marruecos, pero la responsabilidad del Gobierno español es no haberla evitado". "Llevábamos un mes diciendo que esto iba a pasar. Ha sido la crónica de una crisis anunciada", ha zanjado. Así, si bien ha ofrecido su apoyo al Ejecutivo en esta crisis ha considerado que el principal partido de la oposición "no puede dejar de decir lo que se puede mejorar porque entonces serían desleales con los intereses de los españoles".

Para el líder del PP una oposición "leal no es una oposición silenciosa", y por eso ha insistido en que "los responsables de esta crisis con Marruecos no están en la oposición sino en el Gobierno" por "no haber prevenido una afrenta" que el PP "rechaza firmemente". Casado, además, ha querido poner en valor su propia experiencia en política internacional para zanjar: "Conozco muy bien Marruecos, conozco muy bien Estados Unidos y conozco muy bien cómo hay que hacer las cosas con Marruecos y con Estados Unidos".

Las polémicas reuniones del líder del PP

El mismo Pablo Casado que el miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, exigía al Gobierno defender la "soberanía" española de la localidad fronteriza con duras críticas hacia el Ejecutivo, al que responsabilizó en exclusiva de la crisis en Ceuta, se reunió hace justo una semana –el pasado martes, 11 de mayo– con Nizar Baraka. Se trata del secretario general de Istiqlal, el partido marroquí de corte ultranacionalista que más fervientemente reivindica la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos.

La formación, la tercera en número de votos en las últimas elecciones del país vecino y que ostentó la Presidencia del país entre 2007 y 2011 en manos de Abbas el Fassi, está asociada al Partido Popular Europeo a pesar de que en las últimas décadas ha reclamado en numerosas ocasiones la "liberación" de las ciudades autónomas, ha denunciado la "ocupación" española de ambas y ha defendido su integración en Marruecos. Se trata de uno de los partidos más antiguos del país africano, que mantiene un contundente discurso nacionalista, y que en diciembre destacó el "fuerte apego a la marroquinidad de Ceuta y Melilla" en el Congreso marroquí, "que debe darse en el marco de un diálogo sincero y responsable y en las circunstancias adecuadas".