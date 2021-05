Sánchez, a Casado: "España está sufriendo un desafío de Marruecos y queremos saber de qué lado está"

Pedro Sánchez se defiende de Pablo Casado ante las acusaciones de que el Gobierno es responsable de la crisis diplomática que ha derivado en lo que el presidente ha denominado un "desafío de Marruecos" que ha provocado la entrada masiva de personas procedentes de ese país. "España está sufriendo un desafío de Marruecos y queremos saber de qué lado está la oposición", le ha dicho Sánchez a Casado en la sesión de control al Gobierno. El presidente ha asegurado que el PP utiliza cualquier crisis, bien sea la pandemia o bien sea ahora la migratoria, para intentar "derribar al Gobierno".

"España atraviesa la peor crisis diplomática con Marruecos", le ha dicho Casado, que le ha trasladado el "apoyo" del PP "para garantizar la soberanía en Ceuta y para ello reforzar la frontera" antes de comenzar una retahíla de reproches hacia Sánchez por la "historia de una crisis anunciada" por "errores diplomáticos del Gobierno desde hace años". Casado le ha recriminado la "pérdida de peso exterior" y ha asegurado que "el caos de su Gobierno" es una "fracaso" para España fuera de sus fronteras. "Usted eligió la radicalidad de Podemos", le ha dicho Casado, que ha asegurado que "no puede defender el Ejército mientras sus socios de Bildu piden su salida de Ceuta".

"Ha demostrado que le queda grande el Gobierno. No ha sabido gestionar la crisis internacional. Déjese ayudar, hay más lealtad en esta oposición que en su Gobierno", ha zanjado Casado.

"No me ha quedado claro, ¿apoya al Gobierno o no?", le ha preguntado Sánchez, que ha reprochado a Casado que le tendiera la mano en una llamada telefónica este martes y luego haga declaraciones en la que hace "justo lo contrario". "Siempre pasa lo mismo. Utilizan cualquier calamidad, también una crisis con Marruecos inédita, para tratar de derribar el Gobierno de España y no lo van a lograr. Este es el problema que tiene la democracia española. Una oposición desleal con los intereses del Estado", ha afirmado Sánchez.

"La derecha no acepta que la izquierda gobierna en este país de manera legítima porque les ha ganado las elecciones", ha zanjado Sánchez después de que el líder del PP asegurara que estaría "intranquilo" si fuera un ciudadano de Ceuta al ver "desaforado" al presidente.

Sánchez ha aprovechado para ensalzar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como a las ONG que están trabajando en la frontera de España y Marruecos. También ha ofrecido un dato actualizado de las devoluciones de personas de nuevo a suelo marroquí: 4.800 de las cerca de 8.000 personas que cruzaron la frontera.