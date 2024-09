El CGPJ promociona al juez que llamó “psicópata” a Pedro Sánchez

Se empiezan a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los primeros nombramientos del nuevo Consejo General del Poder Judicial, recientemente renovado. Uno de ellos ha sido el del magistrado Manuel Ruiz de Lara, nombrado por la Comisión Permanente del CGPJ vocal del Tribunal calificador debido a la renuncia de otra magistrada especialista en Mercantil, Sofía Gil García. El nombre de Ruiz de Lara saltó a los medios en noviembre de 2023 tras borrar su cuenta de Twitter después de que el mismo CGPJ abriese un expediente para investigar si había cometido alguna infracción al llamar “psicópata sin límites éticos” a Pedro Sánchez o “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado. El pasado junio, la Comisión Permanente del CGPJ rechazó sancionar al magistrado.

Pero Ruiz de Lara no es precisamente alguien que pase desapercibido en la carrera y es especialmente conocido en el ámbito asociativo. Es el juez que estuvo durante meses al frente del caso de la Superliga y firmó el polémico auto que respaldó el frustrado proyecto de Florentino Pérez y otros magnates del fútbol. Además, es portavoz de una minoritaria plataforma por la independencia judicial que difundió una guía contra la amnistía a través del correo corporativo del CGPJ. Se prodiga en redes sociales y artículos de prensa en los que critica a miembros del Ejecutivo progresista y loa a Vox. Además de llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno o “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado, también vertió descalificativos contra el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al que llamó “siervo mentiroso patológico”.

En su propuesta, la autoridad disciplinaria rechazó sancionarle finalmente alegando que aunque existe “una constante y notoria correlación” entre el magistrado y el perfil desde el que se difundieron los insultos, no se ha podido determinar la autoría de los mensajes ni la autenticidad de los mismos. El magistrado alegó que él no había escrito esos mensajes. En la propuesta de archivo el expediente también figura que no ha quedado acreditado que el autor invocara o se sirviera de su condición de juez para verter esos descalificativos.

La función que desempeñará ahora como vocal del Tribunal calificador será la de decidir quién de las personas que ya están en las judicaturas y se presentan a un examen interno es apto para la especialidad de Mercantil. Estos especialistas son los que después tienen preferencia dentro de la carrera judicial para puestos en Juzgados Mercantiles, Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo.

Los jueces de lo mercantil toman decisiones en pleitos de mucha relevancia: patentes, marcas, competencia desleal, societarios y todo lo que tiene que ver con el procedimiento concursal.