El Poder Judicial en funciones rechaza sancionar al juez que llamó “psicópata” a Pedro Sánchez

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha rechazado sancionar al juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno e insultó a otros ministros y autoridades a través de sus redes sociales, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado.

La propuesta de archivo del expediente realizada por el Promotor de la Acción Disciplinaria ha sido aprobada gracias a los votos de la mayoría conservadora de la Permanente, el llamado núcleo duro del órgano. Entre ellos, el del presidente Vicente Guilarte, que fue elegido en su día a propuesta del PP. Las progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda han votado en contra.

En su propuesta, la autoridad disciplinaria alegó que aunque existe “una constante y notoria correlación” entre el magistrado y el perfil desde el que se difundieron los insultos, no se ha podido determinar la autoría de los mensajes ni la autenticidad de los mismos. El magistrado alegó que él no había escrito esos mensajes. En la propuesta de archivo el expediente también figura que no ha quedado acreditado que el autor invocara o se sirviera de su condición de juez para vertir esos descalificativos.

Ruiz de Lara no es precisamente alguien que pase desapercibido en la carrera y es especialmente conocido en el ámbito asociativo. Es el juez que estuvo durante meses al frente del caso de la Superliga y firmó el polémico auto que respaldó el frustrado proyecto de Florentino Pérez y otros magnates del fútbol. Además, es portavoz de una minoritaria plataforma por la independencia judicial que difundió una guía contra la amnistía a través del correo corporativo del CGPJ. Además, se prodiga en redes sociales y artículos de prensa en los que critica a miembros del Ejecutivo progresista y loa a Vox.

Por ejemplo, antes de eliminarla tras la apertura de esta investigación, utilizó su cuenta de X para llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno o “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado. También vertió descalificativos contra el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al que llamó “siervo mentiroso patológico”.