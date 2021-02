Cifuentes, "aliviada" tras la sentencia del Caso Máster: "He sufrido la llamada condena del telediario"

Cristina Cifuentes asegura que se encuentra "liberada" y "aliviada" tras conocer el fallo del Caso Máster, que le absuelve del delito de falsedad documental. El tribunal ha determinado que la expresidenta madrileña no participó en la elaboración del acta falsa sobre su trabajo de fin de posgrado, aunque sí ha condenado a Cecilia Rosado, la profesora que falsificó las firmas, y a María Teresa Feito, la asesora del Gobierno regional que presionó para conseguir una coartada para Cifuentes

El tribunal del caso Máster absuelve a Cifuentes pero condena a su asesora y a una profesora

La expresidenta autonómica ha roto su silencio en el programa de Telecinco Ya Es Mediodía, en el que ha celebrado que la sentencia, emitida este lunes, contemple "una absolución con todos los pronunciamientos a favor". "Significa solo una cosa: inocencia. Algo que yo dije desde el primer momento y que, sin embargo, me ha supuesto vivir durante tres años un calvario con un linchamiento, también mediático, continuado", ha destacado. "Estoy contenta por mi familia, porque para ellos termina un calvario de mucho sufrimiento", ha añadido.

A pesar de que la expresidenta madrileña, asegura que "desde el primer momento" ella defendió su inocencia, las argumentaciones realizadas desde que elDiario.es reveló que había cursado un máster con notas falsificadas han ido variando en los casi tres años que han transcurrido. Por ejemplo, días después de que esta redacción destapase el Caso Máster, Cifuentes aseguró en su primera rueda de prensa — celebrada el 5 de abril de 2018 — que defendió su trabajo fin de máster "de forma presencial en el campus de la Universidad de Vicálvaro". Sin embargo, es la declaración judicial realizada el pasado 22 de enero la política retirada aseguró que esa defensa no se realizó. "Expliqué las líneas generales", aseguró.

No se pronuncia sobre las dos condenadas

La sentencia condena a un año y seis meses de cárcel a la profesora Cecilia Rosado, que ha obtenido una pena reducida por confesar los hechos y colaborar con la justicia. La docente de la Universidad Rey Juan Carlos admitió haber elaborado el acta del TFM de Cifuentes horas después de que elDiario.es revelase las irregularidades del posgrado cursado por la expresidenta de la Comunidad, falsificando para ello la firma de otras dos profesoras. A María Teresa Feito también le han condenado, en este caso a tres años de cárcel, por requerir de forma "insistente y agobiante" a la profesora Rosado que solucionara aquella situación "como fuere", tras la información publicada por esta redacción.

Preguntada sobre las penas impuestas a Feito y Rosado por el delito de falsificación documental vinculado a la elaboración del acta de TFM que la propia Cifuentes exhibió en sus redes sociales para desmentir la exclusiva de elDiario.es, la expresidenta ha evitado pronunciarse. "No voy a ser yo quien entre a valorar lo que es una sentencia judicial", se ha limitado a responder.

En su primera declaración pública, Cifuentes ha recordado que el tribunal le "absuelve del único delito" por el que se le "estaba juzgando". "No se estaba cuestionado si yo había hecho el máster o no lo había hecho, a mí no se me estaba juzgado por eso", ha apuntado sin ahondar más en la cuestión y sin aclarar si lo había cursado o no, después de que la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid reconozca "graves irregularidades" en el posgrado cursado por la expresidenta madrileña.

Según el tribunal, las "incongruencias" en torno a ese título son "relevantes" e "incompatibles" con la actuación regular de un estudiante de máster. Sin embargo, este martes Cifuentes ha optado por cargar contra la cobertura mediática recibida desde que estalló el Caso Máster, a pesar de que no ha reconocido en ningún momento que existiesen irregularidades en la obtención de ese título. "Yo ya he cumplido una condena de tres años, una condena en la que no se me ha aplicado en ningún momento la presunción de inocencia, si no la de culpabilidad", ha destacado. Y ha añadido: "Unos tres años, en los cuales no solo he perdido mi vida, que la he perdido, sino que he sufrido la llamada condena del telediario, de manera reiterada y de una forma feroz".