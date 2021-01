Cifuentes retira en el último momento la supuesta prueba de que defendió su Trabajo de fin de Máster

La defensa de Cristina Cifuentes ha renunciado a la prueba que aportó en el inicio del juicio y con la que pretendía acreditar que tenía agendado ir a defender su Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012, la fecha en la que se basó su coartada cuando estalló el caso porque es el día que figuraba en el acta aportada en un primer momento por la URJC para asegurar que en esa fecha se había defendido el trabajo.

Así lo ha afirmado su abogado, José Antonio Choclán, en el inicio de la sesión de este viernes después de que el tribunal decidiera que las partes podían acceder íntegramente al pendrive aportado con esta prueba. El letrado ya avanzó que, de ser así, renunciaría a la misma alegando que ese dispositivo contenía datos personales. El letrado ha renunciado también a la prueba pericial y al testimonio de Cristina Abad, secretaria de Cifuentes tanto en la Delegación del Gobierno como en la Comunidad de Madrid.

El citado pendrive contiene una copia de la agenda de Cifuentes durante sus años como delegada del Gobierno en Madrid y como presidenta regional y en la que aparece agendado supuestamente que iría a defender su TFM el citado 2 de julio de 2012, según explicaron el letrado y la propia Cifuentes durante el juicio en el que se enfrenta a una petición de hasta cuatro años de cárcel por inducir a falsificar el acta de ese TFM.

Era la primera vez desde que se desveló que Cifuentes consiguió un máster con notas falsificadas que la afectada aportaba ese documento, a pesar de que tiene en su poder esa agenda desde 2018. Las profesoras que firmaron el acta que refrendaría esta versión reconocieron ante el tribunal que falsificaron ese documento y que no se produjo tal defensa. La expresidenta, por su parte, afirmó en su interrogatorio que en realidad no hizo una defensa como tal de ese trabajo, sino que expuso las “líneas generales” a una personas que no sabía siquiera si eran profesores del máster.

El informe pericial aportado por la defensa de Cifuentes y ya retirado fue elaborado el viernes 15 de enero por el perito Luis E. Hellín. En él se asegura que la cita fue extraída de la agenda electrónica que tenía la imputada cuando era delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid y posteriormente presidenta autonómica. Esa información fue custodiada por la secretaria que tenía la política por aquel entonces y fue puesta a disposición de Cifuentes "en abril o mayo de 2018" —según el documento pericial— después de que elDiario.es revelase que había obtenido un posgrado de forma irregular. La cita estaba almacenada en el calendario de la aplicación Outlook.

El tribunal de la Sección 15 acordó admitir la práctica de la prueba a pesar de que el abogado de la URJC se opuso a la misma al considerar que desvirtúa la versión de Cifuentes. Después acordó que las partes tuvieran acceso al pendrive íntegro y no solo al informe pericial, como quería la defensa de la expresidenta, que decidió entonces renunciar a esa prueba.